Le melanzane sono fra le verdure più amate e pratiche da cuocere in cucina. Incredibile a credersi, ma sono anche veloci da fare in qualsiasi ricetta, grazie a questi suggerimenti. Preparare primi piatti o secondi a base di verdure in poco tempo non è mai stato così immediato. In questo articolo proponiamo una ricetta di pasta che per la sua semplicità è adatta a tutti, anche ai novellini in cucina. Da non credere alla bontà e alla squisitezza di questo piatto di melanzane fra i più veloci e semplici da fare.

Trovare gusto in cucina nelle cose semplici

Pochi ingredienti e poche attenzioni per portare a tavola un piatto favoloso a base di melanzane e sugo. Il segreto del perché questa ricetta è velocissima da fare è il wok, un tegame molto usato nelle cucine asiatiche. Lo useremo per cuocere la verdura in poco tempo, mentre nel frattempo terremo d’occhio il sugo e l’acqua della pasta. Passiamo alla ricetta.

La preparazione

Le proporzioni di questa ricetta sono per 2 abbondanti o 3 persone. Ci serviranno una melanzana, due spicchi d’aglio, un barattolo di passata di pomodoro, due pentole e un wok. Nella pentola più grande lasciamo a bollire l’acqua della pasta. Mettiamo a riscaldare in un’altra pentola uno spicchio d’aglio con poco olio. Dopo di che la riempiamo con 250-300 grammi di polpa e copriamo con un coperchio. Nel frattempo, tagliamo le melanzane a cubetti abbastanza spessi. Prepariamo il wok con un filo d’olio e, fattosi caldo, riversiamo la verdura precedentemente tagliata. Abbassiamo la fiamma a fuoco medio e copriamo con un coperchio. Teniamo d’occhio in cucina entrambe le preparazioni di tanto in tanto per evitare che si brucino.

Quando le melanzane saranno quasi pronte facciamo saltare uno spicchio d’aglio per pochi minuti. Non dimentichiamoci del sale. Dopo di che eliminiamo lo spicchio e riversiamo la verdura nel sugo in preparazione. Se la polpa diventa troppo secca aggiungiamo un po’ d’acqua ogni tanto e regoliamoci con il sale. Caliamo la pasta di nostra preferenza; consigliamo le penne in questo caso. Appena pronta la scoliamo, la giriamo nel sughetto e portiamo in tavola la ricetta pronta. Ci sarà da mettere a posto la cucina, ma lo faremo per una buona causa. Da non credere alla bontà e alla squisitezza di questo piatto di melanzane fra i più veloci e semplici da fare.