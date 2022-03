Andranno alla grandissima in primavera queste coloratissime gonne che nascondono la pancia e che ci faranno apparire giovanissime anche a 50 e 60 anni

La primavera inizia a bussare alle nostre porte e già si respira un’aria completamente nuova. Tra pochi giorni inizieremo a passare molto più tempo all’aria aperta e a goderci le giornate che si allungano. È il momento di farsi trovare preparate e di aggiornare il nostro stile. Soprattutto per quanto riguarda gli outfit da sfoggiare. E dalle passerelle della moda arrivano ottime notizie perché andranno alla grandissima in primavera queste coloratissime gonne, che probabilmente abbiamo già in armadio. Siamo in pieno revival anni ‘70 e, se scegliamo il modello giusto, riusciremo a coprire la pancia e a sembrare giovani a qualsiasi età.

Ritornano dagli anni ‘70 le meravigliose gonne a balze

Ogni anno la moda primavera-estate riscopre le tendenze delle epoche passate. Quest’anno il capo must have sono le storiche gonne a balze, in perfetto stile bohémien. Lunghe, corte, con motivi floreali o con stampe colorate come quelle proposte da Gucci e Caroline Constas. Scegliamone una e appariremo giovani come non mai. Ma soprattutto riusciremo ad apparire al top anche se durante l’inverno abbiamo tralasciato l’allenamento e la linea.

Come abbinare la gonna a balze corta

Veniamo ora ai possibili abbinamenti e outfit, che esalteranno al massimo la bellezza della gonna a balze. Se abbiamo optato per un modello corto e stretto, possiamo completare il tutto con una T-shirt, una camicia o una giacca.

Se invece la scelta è ricaduta su un modello ampio, faremo una straordinaria figura con una giacca in jeans o in pelle.

Aggiungiamo ai piedi un paio di stivali texani o senza tacco per il giorno e delle décolleté per la sera e il gioco è fatto.

Leggermente più difficile, ma non impossibile, abbinare la gonna a balze lunga. Sui modelli monocolore possiamo aggiungere una T-shirt color pastello con stampa per creare un contrasto irresistibile. Una buona alternativa potrebbe essere un top corto o senza maniche oppure una camicia aderente.

Con le gonne lunghe a motivi floreali o con stampe molto appariscenti, dovremo “smorzare” l’outfit. La migliore soluzione è ancora una volta la T-shirt senza maniche o addirittura la canottiera, se ricca di dettagli e molto elaborata.

Per le scarpe, invece, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo addirittura optare per un paio di comodissime sneakers negli outfit di tutti i giorni. Nelle occasioni più formali, un paio di stivaletti con tacco basso potrebbe fare al caso nostro.

