Possiamo mangiare in modo particolare senza rinunciare però al gusto! In alcuni casi, infatti, non possiamo mangiare certi cibi. C’è chi ha problemi di insulina e glicemia e quindi vuole ridurre l’apporto di carboidrati. Altri seguono semplicemente diete come quella chetogenica, che elimina i carboidrati dal regime alimentare.

In altri casi, semplicemente, abbiamo pochi ingredienti a casa! In aiuto però ci vengono ricette facili e sfiziose come queste deliziose crocchette di pesce: sono quasi senza carboidrati ma piaceranno tantissimo anche ai più scettici e a chi non è a dieta.

Tutto l’occorrente

Bisogna iniziare la ricetta ricordando una cosa importante: il fatto che queste crocchette siano prive di carboidrati non le rende necessariamente ipocaloriche. I carboidrati come farina e pan grattato sono, infatti, sostituiti da altri ingredienti abbastanza calorici. Questa ricetta è perfetta, quindi, per chi non mangia carboidrati e per chi vuole provare alternative gustose. Chi conta le calorie introdotte ogni giorno deve però tenere conto degli ingredienti usati!

Ma di cosa abbiamo bisogno? Una singola porzione richiede un uovo, circa 100 grammi di pesce, come il merluzzo, olio, sale, spezie ed erbette a gusto, cipolle e farina di mandorle. La quantità di farina dipenderà dalla consistenza degli altri ingredienti. È possibile incorporare anche farine diverse come quella di semi di lino.

Il procedimento

Prima di tutto facciamo soffriggere le cipolle tagliate molto finemente con un po’ di olio. Quando queste iniziano a dorare, aggiungiamo il pesce tagliato a pezzetti.

Dopo pochi minuti possiamo togliere dal fuoco. Il pesce deve essere cotto ma non asciutto.

In una ciotola schiacciamo le cipolle e il pesce finché non otterremo una poltiglia. A parte sbattiamo un uovo e incorporiamolo poi al pesce e alle cipolle.

Aggiungere spezie e condimenti e mescolare bene. A questo punto dovremo aggiungere la farina finché non otterremo una consistenza morbida ma compatta.

Ora potremo dare forma alle crocchette con le mani. In alternativa possiamo utilizzare formine rotonde o perfino bicchieri.

Ora non resta che cuocere in padella con un filo di olio. Quando le crocchette si staccheranno dal fondo potremo girarle.

Ripetere l’operazione un paio di volte finché non saranno ben dorate da entrambi i lati.

E voilà, queste deliziose crocchette di pesce sono quasi senza carboidrati ma piaceranno tantissimo anche ai più scettici e a chi non è a dieta!