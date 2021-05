In questo articolo parleremo di una pianta di una bellezza unica, simbolo di freschezza e fierezza, anche perché ogni fusto ci regalerà molteplici fiori.

La leggenda di questo fiore è legata all’esistenza di una bellissima donna greca, Amarillide, il cui nome deriva da “amarysso” che vuol dire “splendere”. Il nome del fiore, Amaryllis, deriva proprio da questo termine greco e dal nome della fanciulla. L’Amaryllis è una pianta bulbosa e simboleggia altresì la continuità della vita poiché è una pianta adatta per tutti i mesi dell’anno. I colori dei suoi fiori variano dal rosso al rosa, dal giallo all’arancione o da un miscuglio di colori con striature bianche. Gli steli dell’Amaryllis sono lunghi e resistenti dal colore acceso e vivace, mentre i fiori sono grandi ed eleganti.

Coltivare l’Amaryllis

Da coltivare sia nel giardino che in vaso, questa pianta ci farà fare una gran bella figura. L’unica pecca è che il bulbo è tossico. Quindi bisognerà prestare attenzione e adoperare tutto il necessario affinché la coltivazione avvenga in totale sicurezza. Se si hanno animali domestici troppo curiosi, meglio evitare la coltivazione in giardino dove possono arrivare.

In pochissimi conoscono il segreto per avere la pianta di Amaryllis bellissima come non mai per giardini e balconi invidiati dai vicini

Per la coltivazione in vaso sarà necessario un vaso abbastanza capiente e profondo dove posizioneremo delle pietre o dei sassolini di argilla. La terra deve essere ben drenata, ricca di concime organico e di sabbia, mentre è assolutamente vietato il ristagno dell’acqua poiché la pianta non lo regge.

Prendiamo i bulbi con i guanti e li infiliamo nel terreno avendo cura di coprirli per bene. Per le altre concimazioni e fertilizzanti bisogna aspettare il periodo di fioritura. Anche per l’irrigazione, ne ha bisogno solo durante i periodi di sviluppo dei fiori e delle foglie.

L’Amaryllis non tollera il freddo, per cui andrà messa a riparo. In estate o nelle belle giornate ha bisogno di luce ma non dei raggi solari diretti. Se si tratta della prima volta per la sua coltivazione e se durante il primo anno non sboccia alcun fiore non è allarmante. L’Amaryllis, infatti, ha bisogno di tempo per adattarsi ma una volta fatto saremmo soddisfatti. Ecco perché il suo nome significa splendere ed è considerata la pianta più bella di tutte. In pochissimi conoscono il segreto per avere la pianta di Amaryllis bellissima come non mai per giardini e balconi invidiati dai vicini, ma ora non più!

