Il microonde è un elettrodomestico ormai presente nelle case di quasi tutti gli italiani. Ci permette infatti di sgelare, scaldare e perfino cucinare i nostri pasti. Negli anni sono così nate sempre più ricette elaborate, come quella della marmellata, da preparare al microonde. Tra queste spiccano quelle a base di pesce. Ecco quindi come preparare in pochi minuti il merluzzo al microonde con risultati da chef.

Gli ingredienti necessari

Solitamente usiamo il microonde in modo molto semplice. Non tutti sanno però che è possibile preparare piatti gustosi senza accendere i fornelli. Per fare ciò avremo bisogno di un po’ di condimenti. Prima di tutto bisogna preparare il merluzzo, che deve essere fresco o già scongelato. Per insaporire il tutto avremo bisogno di un po’ di brodo preparato in precedenza. Il merluzzo può inoltre essere condito con limone, pepe, prezzemolo, olive, origano o capperi a seconda dei nostri gusti. Una volta preparati gli ingredienti non ci resta che passare alla cottura!

Come cucinare il merluzzo al microonde

Ecco come preparare in pochi minuti il merluzzo al microonde con risultati da chef. Prima di tutto dobbiamo munirci di un contenitore adatto alla cottura al microonde. Se possibile i suoi bordi devono essere rialzati in modo da contenere il brodo e le eventuali salse. A questo punto disponiamo il merluzzo nel contenitore. Se possibile i pezzi di pesce non devono sovrapporsi. Dopodiché bisogna chiudere il contenitore con un coperchio adatto al microonde.

Ora è il momento di cuocere il pesce. L’ideale è cuocerlo al microonde per 4-6 minuti a seconda della potenza scelta. Mentre il merluzzo cuoce possiamo preparare la salsa. Per farlo occorre mescolare in una ciotola tutti gli ingredienti. Se vogliamo un merluzzo più umido possiamo usare anche un bicchiere di brodo. Se vogliamo un risultato più asciutti di basteranno un paio di cucchiai. Ora non resta che versare il condimento sul merluzzo e cuocere il tutto, coperto, per altri 5 minuti.