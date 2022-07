Passano i mesi e le stagioni si succedono una dopo l’altra. Ogni periodo dell’anno ha particolarità e caratteristiche proprie. Nel corso dell’anno cambiano anche le nostre abitudini. In estate, ad esempio, amiamo trascorrere molto tempo all’aria aperta e, a tavola, preferiamo pietanze fresche, leggere e facili da digerire. Tuttavia, ci sono consuetudini che permangono 365 giorni l’anno e a cui è difficile rinunciare. Un esempio è il pranzo della domenica con tutta la famiglia. Da tempo immemore, il pranzo domenicale è un modo per riunire insieme i vari parenti. In quest’occasione si portano in tavola portate ricche ed elaborate. Tipiche ricette della domenica sono le lasagne, la pasta al forno e i cannelloni. Portate sicuramente golose che, però, con le temperature di questi giorni, ci fanno sudare solo a sentirle nominare.

Di certo, potremmo alleggerire il pranzo della domenica proponendo un fresco vitello tonnato o un leggero carpaccio di bresaola, magari servito in maniera un po’ insolita, diversa dal classico condimento a base di olio, rucola e grana. Alcune persone, però, sono molto tradizionaliste. In determinate occasioni non possono rinunciare ad un piatto come si deve. Per questo motivo, abbiamo pensato di proporre ai nostri Lettori una variante di lasagne tutta estiva. Non utilizzeremo neppure la besciamella perché, anche realizzandola in casa, è comunque una salsa grassa.

Queste delicate lasagne estive senza besciamella sono perfette per il pranzo della domenica e non ci faranno rimpiangere il ragù

Ingredienti:

sfoglie di pasta per lasagne;

3 zucchine;

1 carota grande;

1/2 cipolla bianca;

pomodorini;

1 mozzarella;

formaggio grattugiato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

latte q.b.;

basilico fresco q.b.

Preparazione

Lavare zucchine, carota e cipolla e tagliarle a pezzetti molto piccoli. Quindi, farle cuocere in una padella antiaderente con un goccio di olio per 10 minuti. Dovranno rimanere croccanti. In ultimo, aggiustare di sale e aggiungere qualche foglia di basilico spezzettata; mentre le verdure cotte si raffreddano, tagliare in 2 o 4 parti i pomodorini e la mozzarella a cubetti; a questo punto, prendere una pirofila e ungere il fondo con un filo d’olio e un goccio di latte; sistemare dei fogli di pasta in modo da ricoprire l’intera base senza lasciare spazi vuoti; inumidire i fogli di pasta con un po’ di acqua e poi condire lo strato con le verdurine cotte, qualche spicchio di pomodorino, mozzarella e una spolverata di formaggio grattugiato; proseguire con altri strati identici fino ad esaurimento degli ingredienti. Lo strato finale dovrà essere completato coi condimenti; infornare la teglia a 180° per 35/40 minuti circa e, comunque, finché la superficie non sarà bella dorata.

Ed ecco qui: queste delicate lasagne estive senza besciamella sono perfette per i pranzi “importanti” d’estate.

