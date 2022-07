Come ben sappiamo, anche luglio sarà un mese veramente ricco di novità per gli amanti dei film e delle serie TV. Dopo l’uscita degli ultimi episodi di Stranger Things, infatti, su Netflix avremo la possibilità di guardare tantissimi altri contenuti.

Rimanendo nel genere “horror fantasy”, dal 14 luglio sarà disponibile una nuova attesissima serie TV. Stiamo parlando di Resident Evil, una nuova serie spin off creata da Andrew Dabb e basata sull’omonima serie di videogiochi. Iniziata nel lontano 1996, questa saga ha riscosso un successo clamoroso evolvendosi negli anni e diventando d’ispirazione per la produzione di film, animazioni, libri, fumetti e tanto altro.

Il videogioco in sé è un “survival horror”, ambientato in un Mondo distopico in cui, a causa di un virus, le persone sono diventate degli zombie. Nel corso della storia, al virus, sfuggito al controllo di alcuni laboratori, si susseguono bombardamenti nucleari per contenere l’epidemia.

Anche la trama della serie, quindi, verterà su queste narrazioni anche se, dalle varie anticipazioni, pare che verrà presentata in maniera diversa.

Presto uscirà su Netflix questa fantastica serie TV ispirata ad un videogioco che ha appassionato intere generazioni

La nuova serie di Resident Evil, secondo alcune indiscrezioni, manterrà intatta la timeline e le vicende chiave raccontate in questi anni. Per i fan più affezionati questo è davvero un sospiro di sollievo. Infatti, in genere, gli spin off tendono sempre a stravolgere la storia principale, andando a snaturare il prodotto originale. In questo caso, invece, la storia ricomincerà indicativamente dalla fine di Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della saga uscito nel 2021.

Tuttavia l’impostazione data dal regista sarà ben diversa dal solito canone dei Resident Evil. La serie, infatti, si svilupperà su due linee temporali, una ambientata nel 2022, l’altra nel 2036.

Nella prima linea temporale troviamo due ragazze, Billie e Jade, entrambe figlie di Albert Wesker. Dopo essersi trasferite a New Raccoon City, le due scoprono che il padre nasconde alcuni oscuri segreti che potrebbero mettere in pericolo il Pianeta. La seconda sequenza temporale, invece, è ambientata in un futuro ancora più apocalittico. Infatti, lo scoppio di una nuova epidemia ha decimato la popolazione mondiale, riducendola a 15 milioni di persone.

Quindi presto uscirà su Netflix questa fantastica serie TV composta da 8 episodi di 60 minuti ciascuno. Per i fan della saga il countdown è già cominciato e già moltissimi non vedono l’ora di guardarla tutta d’un fiato.

