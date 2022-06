Ottime per un pranzo della domenica leggero e veloce queste gustose zucchine non trifolate e non ripiene pronte in 20 minuti

In Italia, il pranzo della domenica è una tradizione che stenta a tramontare. Si tratta di un rito quasi sacro. Se durante la settimana siamo sempre di corsa, tutti presi dai mille impegni quotidiani, il giorno di festa ce la prendiamo un po’ più con calma. E, a mezzogiorno, tutta la famiglia si riunisce per pranzo. Di solito, figli e figlie, con rispettivi coniugi e bambini, vanno a casa dei genitori per mangiare e trascorrere un po’ di tempo tutti insieme.

In genere, il pranzo della domenica prevede portate importanti. In tavola compaiono ricette della tradizione e di famiglia. Tra i primi piatti, non mancano ricche lasagne, golosi cannelloni o fumanti risotti. Ora che comincia a far caldo, però, queste pietanze elaborate e piuttosto impegnative non sono più tanto gradite. Si preferiscono piatti più freschi e facili da digerire. Quando si parla di piatti leggeri, non c’è bisogno di ridursi ad una triste insalatina. Possiamo infatti rivisitare i piatti della tradizione in maniera light. Anche quando il termometro supera i 25 gradi, possiamo infatti gustare un cremoso risotto in una veste tutta estiva. Come secondo, al posto del classico arrosto con le patate al forno, potremmo optare per una prelibata tartare o un roastbeef succulento. Nelle prossime righe andremo a scoprire una deliziosa ricetta che non ci farà rimpiangere timballi e parmigiane.

Ottime per un pranzo della domenica leggero e veloce queste gustose zucchine non trifolate né ripiene pronte in 20 minuti

Ingredienti

3 zucchine;

200 g di mozzarella a cubetti;

250 g di ricotta;

3 pomodori;

1 spicchio d’aglio;

formaggio grattugiato q.b.;

olio EVO;

mix di erbe;

sale q.b.;

pepe q.b.;

basilico q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare le zucchine, eliminare le estremità e tagliarle a fettine piuttosto sottili per il lungo. Metterle quindi in una ciotola con acqua e sale e farle riposare. Nel frattempo, tagliare i pomodori a rondelle e spolverizzarli con il mix di erbe aromatiche e un po’ di pepe. Intanto, in un’altra ciotola, lavorare la ricotta con lo spicchio d’aglio tritato e il basilico spezzettato a mano. Salare e mescolare bene.

A questo punto, dobbiamo assemblare il piatto. Prendiamo una teglia rivestita con carta da forno e adagiamo uno strato di zucchine. Irroriamo con un filo d’olio e poi procediamo con gli strati. Direttamente sulle zucchine cospargiamo il composto di ricotta. Quindi adagiamo le fette di pomodori ed infine la mozzarella. Procedere così fino ad esaurimento degli ingredienti.

L’ultimo strato dovrà essere costituito dalle fette di zucchine. Rifinire con olio, sale, pepe e, se piace, una spolverata di formaggio grattugiato. Cuocere in forno già caldo per 20 minuti circa a 220° C. Le zucchine cucinate in questo modo sono quindi ottime per un pranzo della domenica leggero e veloce. Questa sorta di parmigiana di zucchine si gusta meglio se servita tiepida e, comunque, non troppo calda.

Lettura consigliata

Solo pochissime calorie per questa deliziosa parmigiana fresca e facile da realizzare