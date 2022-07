Da Roma è possibile effettuare escursioni di gruppo e gite organizzate in giornata, non solo a Pompei o sulla Costiera Amalfitana

Lanciarsi nell’avventura di un’escursione in comitiva, con il proprio gruppo di amici o anche da soli, è sempre una buona occasione per socializzare. Condividere esperienze formative e piacevoli infatti, è un ottimo modo per conoscere persone con interessi affini.

Il piacere della scoperta, della condivisione e del confronto, è sempre impagabile. Anche se non si ha dei mezzi propri o si desidera risparmiare un po’ di soldi sui costi della benzina e dell’autostrada, ci si può affidare a delle splendide gite organizzate. Anche lo stesso viaggio in pullman può essere un modo per socializzare, chiacchierare con persone nuove, ammirando gli splendidi paesaggi che si susseguono durante il viaggio.

Ad esempio, da Roma è possibile effettuare escursioni di gruppo e visitare siti protetti dall’UNESCO, come Pompei, che non hanno nulla da invidiare ad altre mete spettacolari sparse nel bacino del Mediterraneo. È un’esperienza che normalmente si svolge in giornata e che non conosce limiti di età. Anzi, può essere molto utile alle persone più avanti con gli anni, che hanno la necessità di relazionarsi con persone e luoghi completamente nuovi.

Per chi ha già avuto la fortuna di visitare le località turistiche più pregevoli e blasonate, come la Costiera Amalfitana o quella Sorrentina, esiste un’ampia scelta di opzioni. Per una gita di un giorno, ad esempio, non è da escludere la città di Napoli. Il pacchetto sulla perla partenopea, solitamente prevede anche la visita a Pompei e un piccolo tour gastronomico sulle specialità regionali campane. In questo caso, i prezzi si aggirano sui 145 euro all inclusive, per un’esperienza collettiva di 12 ore.

Da Roma è possibile effettuare escursioni di gruppo e gite stupende in giornata, non solo a Pompei o sulla Costiera Amalfitana

Restando in Campania, si può optare per questa meta e un’altra a scelta, tra queste due: Costiera Amalfitana, oppure Napoli con l’escursione sul Vesuvio. È particolarmente interessante la visita al vulcano dormiente, simbolo di Napoli, anche perché in quel caso si può contare sulla guida e sulle spiegazioni di un geologo esperto.

La visita di un giorno alla Reggia di Caserta, anch’essa patrimonio dell’UNESCO, è un’esperienza mozzafiato. I decori, gli affreschi e i bassorilievi sono i ricami di una magnificenza che leva il fiato. Anche il parco, con le sue fontane, le sue statue e il suo immenso valore paesaggistico, è da tenere in considerazione. Attualmente, il pacchetto più economico per visitare questa meraviglia si trova a 149 euro tutto incluso.

Gite veloci non solo in Campania ma anche nel Lazio

Sempre restando nell’ambito di gite poco impegnative, sia dal punto di vista della durata che dei costi, è imperdibile la visita a Calcata. Si tratta di una località del viterbese, avvolta nel mistero. Arroccata sulla cima di una collina e circondata da foreste, Calcata sembra essere uscita da un racconto Fantasy. Non a caso è un luogo magico, popolato di artisti, dove il tempo sembra essersi fermato al tardo medioevo. Trovandosi a 30 km da Roma il viaggio a Calcata costa meno di 100 euro tutto incluso. Volendo visitare, lo stesso giorno, anche Bomarzo e Caprarola, il pacchetto si aggira sulle 350 euro per ogni adulto.

Lettura consigliata

È in Italia il paese degli elfi facilmente raggiungibile tra boschi fatati e ruscelli cristallini ed è un modello di sostenibilità