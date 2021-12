Molti italiani si interessano all’astrologia, soprattutto nel periodo in cui si va incontro all’anno nuovo. Infatti questo tipo di divinazione può risultare molto immediato e di facile comprensione, ma parziale. Infatti per comprendere al meglio le dinamiche a cui il singolo va incontro non basta solo la data di nascita: ci vogliono anche l’ora precisa e il luogo. Lo stesso vale per il rapporto fra due persone. Non basta infatti dire ad esempio che la Vergine e lo Scorpione sono compatibili. In effetti, a volte può essere così, altre volte invece no. Per questo oggi cerchiamo di andare più a fondo su questa tematica cercando di capire quali sono i segnali per un’attrazione consolidata e duratura. Queste coppie zodiacali sono le più compatibili grazie a questi pianeti benefici e fortunati per l’amore e per l’intesa sensuale.

La prima cosa da fare è un calcolo semplice e gratuito per sapere se il nostro partner è la nostra anima gemella. Stiamo parlando della sinistra, ovvero la comparazione delle carte natali (ovvero la fotografia del cielo al momento della nascita) dei due individui. In questo calcolo si possono vedere i pianeti e il loro posizionamento nelle case dello zodiaco. Una delle prime cose da fare è guardare il Marte dell’uomo che rappresenta la sua energia maschile confrontandolo con la Venere della donna, ovvero l’espressività femminile. Se sono in buon aspetto, ovvero trigono oppure congiunzione, è un buon indicatore. Un altro invece sta nell’accumulo di pianeti e asteroidi all’interno della prima casa. Questa rappresenta l’Io, ma anche l’apparenza fisica e infatti è anche quella che ospita l’ascendente. Quindi cosa è presente nella prima casa significa provare un forte magnetismo, soprattutto a livello corporale.

Altre cose da controllare

Lo stesso vale anche per il discendente, ovvero l’opposto dell’ascendente. Quindi se uno ha il primo in Toro significa che l’altro è necessariamente in Scorpione. Questo non è un male: infatti lo considerano il segno più infedele, invece ama lealmente soprattutto se fa parte di queste coppie zodiacali. Il discendente rappresenta la vera essenza del rapporto con l’altro, ovvero come si agisce con il partner nel livello più profondo. Ad esempio se due persone hanno lo stesso discendente possono andare d’accordo. Allo stesso modo, se una persona ha questa posizione ad esempio in Scorpione può essere spesso affascinato dagli individui nati da metà ottobre a metà novembre.

