Le assunzioni nella Pubblica amministrazione procedono a ritmo spedito, con la gioia di tantissimi giovani e meno giovani che attendevano da anni questa possibilità.

Tra Ministeri, Agenzie, Regioni ed Enti locali, ad ogni livello si sta cercando di garantire la piena occupazione a laureati e diplomati. A questo proposito, recentemente abbiamo parlato del nuovo concorso per 500 posti da magistrato ordinario, tanto atteso ogni anno da moltissimi ex studenti di giurisprudenza. Oggi, però, vogliamo presentare ai nostri Lettori due nuove opportunità professionali in una bellissima regione del centro Italia. Scopriamo insieme come inviare la domanda e quali saranno le modalità di espletamento della procedura concorsuale.

Una delle regioni più belle d’Italia ricerca 30 diplomati e 10 laureati da assumere a tempo indeterminato

Parliamo di due concorsi banditi dalla regione Abruzzo per assumere 30 tecnici di categoria C e 10 specialisti di categoria D del mercato del lavoro.

I requisiti generali per partecipare sono gli stessi per entrambe le selezioni e riguardano:

l’idoneità fisica all’impiego;

la maggiore età;

la cittadinanza italiana o europea;

il godimento dei diritti civili e politici;

l’assenza di condanne penali;

non essere stati licenziati, dispensati o essere decaduti da un impiego pubblico.

La differenza attiene al requisito specifico, cioè il titolo di studio da possedere per la partecipazione alle selezioni dei concorsi. Difatti, la categoria C richiede soltanto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per la categoria D è necessaria la laurea. Si tratta di laurea magistrale in una delle classi previste dall’articolo 3 lettera h) del bando di concorso.

Andiamo ora alle prove da svolgere e alle relative modalità.

Prove concorsuali e invio della domanda

Una delle regioni più belle d’Italia ricerca 30 diplomati e 10 laureati da assumere a tempo indeterminato ed è possibile candidarsi entro il 9 gennaio. Bisognerà accedere al portale presente in ciascuno dei due bandi tramite il proprio SPID (a questo sito è disponibile il bando per 30 tecnici). Inoltre, ciascun candidato dovrà possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Entrambi i concorsi prevedono l’espletamento di una prova scritta con 60 domande a risposta multipla ed un successivo esame orale. Accederanno al colloquio i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari ad almeno 30.

Le materie dunque sono diverse per ciascun concorso, date le diverse mansioni che si andranno a svolgere.

Ulteriori novità saranno disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo alla sezione “Bandi di concorso”.

