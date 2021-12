L’anno in corso è ormai al termine e diversi segni zodiacali sono ancora in attesa della fortuna tanto decantata dagli oroscopi di questo 2021. Ma l’ora è finalmente arrivata anche per coloro che con pazienza hanno sperato e pregato che le buone stelle facessero capolino e risollevassero le sorti. Ed ecco che non solo Acquario e Bilancia, ma anche questi 3 segni zodiacali avranno una fortuna sfacciata e riceveranno ottime notizie entro la fine dell’anno.

L’influenza dei pianeti

Nello studio dell’astrologia vengono innanzitutto considerati i pianeti. Questi, secondo questa disciplina, grazie all’energia che sprigionano, sono in grado di influenzare la vita di tutti i giorni. In base alla posizione di questi corpi celesti, infatti, viene esercitata un’azione positiva o negativa nei confronti di un determinato segno zodiacale.

Tra i pianeti, Giove è considerato certamente il più benevolo. Se si è deciso, dunque, di consultare le stelle per conoscere le previsioni relative alla fortuna e al denaro, non bisogna far altro che sperare che sia proprio Giove a confluire nel proprio segno. A seguire anche Venere, il Sole, la Luna e Mercurio protendono verso situazioni favorevoli.

Ci sono, poi, Urano e i suoi imprevedibili cambiamenti, Nettuno e le giuste intuizioni. E Plutone con la sua potente energia in grado di innalzarci o di farci precipitare. Marte, invece, può portare conflitti e liti ma anche tanta forza e coraggio. Infine c’è Saturno, pianeta spesso associato solo alla distruzione e al fallimento, ma che in realtà è legato la tempo, alla saggezza e alle prove da superare per essere più consapevoli.

Per tutto il 2021 Giove ha transitato e transiterà in Acquario, un segno d’aria legato al cambiamento, all’innovazione e al futuro, come Gemelli e Bilancia. La fortuna ha, quindi, baciato o bacerà prima di tutto i segni d’aria. Mancano pochi giorni alla fine dell’anno e c’è ancora chi non ha saputo cogliere i segnali e la forza donata da un grande pianeta amichevole ed indulgente.

I nati sotto il segno dei Gemelli, ad esempio, se non l’hanno già fatto, potranno realizzare i sogni e le aspirazioni tanto anelati. Solo con coraggio, determinazione e ottimismo, però, apporteranno quel cambiamento che darà nuova luce, soddisfazione personale e tanto denaro che certo male non fa.

Inoltre ci sono anche altri segni che potranno ancora confidare nella benevolenza di Giove, grazie ad un sestile che regalerà sogni e vocazioni: Sagittario ed Ariete.

Per l’Ariete, grazie ad una buona congiunzione astrale, si presenteranno grandi occasioni lavorative ed una serie di eventi favorevoli. Questi, se colti con ragionevolezza, daranno la giusta svolta soprattutto a livello economico, ma anche l’amore finalmente busserà alla porta all’improvviso.

Per il Sagittario sono in arrivo grandi notizie che si attendono ormai da troppo tempo. Se saprà osare ed agguantare le opportunità che si presenteranno senza però sorvolare sui dettagli importanti, avrà di certo fortuna nel lavoro e nelle finanze nonchè una buona dose d’affetto da parte soprattutto della famiglia.

Per avere grandi sorprese, tutto sta nel fare il primo passo!