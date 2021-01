Molti si affidano all’astrologia e alla numerologia per scoprire se la propria dolce metà è compatibile con loro. Quanti innamorati, infatti, leggono gli oroscopi dell’uomo o della donna a cui sono interessati.

Peccato, però, che questo sistema risulti fallace. Infatti, il segno zodiacale di un individuo rappresenta solo il suo “Sole”, ovvero la sua personalità più immediata. Esistono molti altri fattori che possono essere molto più utili per la compatibilità di coppia. Per questo oggi sveliamo un trucco molto interessante, ovvero un calcolo semplice e gratuito per sapere se il nostro partner è la nostra anima gemella. Scopriamo di cosa si tratta e se fa a caso nostro.

La sinastria

Ognuno di noi, al momento della nascita, ha un proprio tema natale, ovvero una fotografia del cielo e dei posizionamenti dei pianeti al suo interno. Questo strumento dice molto di ognuno di noi, anche delle parti più nascoste.

Esiste, ad esempio, l’ascendente, che indica il nostro modo di presentarci al mondo o Venere che racconta il nostro modo di rapportarci con la bellezza e con i sentimenti. Sono presenti anche asteroidi che delineano diverse sfaccettature del nostro modo di essere, dai nostri gusti sessuali al modo di vivere la genitorialità

La potenzialità di coppia di due individui

Per sapere se la nostra carta natale è affine a quella di qualcun altro, basta digitare su Google “sinastria”. Questa parola indica la sovrapposizione dei due temi e può rivelare molto della potenzialità di coppia di due individui. Non resta che provare e vedere se si è fatti l’uno per l’altra.

Oggi abbiamo parlato di un calcolo semplice e gratuito per sapere se il nostro partner è la nostra anima gemella. Se desidera sapere di più su questa interessante tematica, basta cliccare qui per scoprire quale segno nel 2021 incontrerà l’amore della propria vita.