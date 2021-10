L’oroscopo è una delle sezioni più consultate dagli italiani. Purtroppo, però non tutti sono informati sugli argomenti astrologici come millantano. Infatti ci sono tantissimi luoghi comuni su questa materia che sono duri a morire e che purtroppo dimostrano disinformazione. Oggi parliamo di uno di questi e spieghiamo perché spesso ciò che si dice non risulta poi veritiero. Infatti lo considerano il segno più infedele, invece ama lealmente soprattutto se fa parte di queste coppie zodiacali. Vediamo insieme di quale si tratta e con chi è più compatibile e da chi invece dovrebbe stare lontano.

I luoghi comuni verso certi nativi zodiacali

Abbiamo già visto qual è il segno più amato dello zodiaco e qual è invece quello più odiato. Se sul primo magari avevamo dei dubbi, per quanto riguarda il secondo sappiamo di chi si tratta. Stiamo infatti parlando dello Scorpione che purtroppo gode di una pessima reputazione. In effetti i suoi lati oscuri risultano più pesanti di quelli degli altri segni. Infatti, se portato all’estremo, può essere manipolatore, dominante e possessivo. Questo però non significa che sia sempre così.

Un nativo evoluto manifesterà dei tratti positivi, ovvero il magnetismo e una profonda comprensione psicologica nei confronti dell’altro. Infatti, nonostante l’ottavo segno sia profondamente legato al valore della sensualità, quando ama ed è in una relazione stabile, è estremamente onesto. Quindi la sua presunta infedeltà è solo un luogo comune abusato da chi lo considera troppo “intenso” da sostenere.

Lo considerano il segno più infedele, invece ama lealmente soprattutto se fa parte di queste coppie zodiacali

Passiamo però poi al suo partner ideale. L’astrologia tradizionale vede generalmente di buon occhio le coppie Terra-Acqua e Acqua-Acqua. Quindi i partner che possono sopportare bene le sue energie sono generalmente quelli pragmatici, come la Vergine e il Capricorno, che tendono a portare stabilità e sicurezza. Però, anche il rapporto con il Cancro e con i Pesci può portare ad un arricchimento. Con il Toro invece ci può essere una buona intesa iniziale, ma è difficile che possa durare dato che sono esattamente agli opposti. Infatti in questo duo la comprensione reciproca tende a scarseggiare. Non sono invece buoni gli abbinamenti con i segni di Fuoco, spesso troppo assorbiti dal loro ego, e con quelli di Aria che risultano invece troppo sfuggenti e inclini agli impegni.

