Queste 5 città europee sono state appena elette migliori destinazioni del 2022 da un’autorevole ricerca e visitarle costa meno di quanto crediamo

Dopo un altro inverno segnato dalla pandemia, sta finalmente arrivando una primavera che potrebbe significare rinascita. La curva dei contagi sembra essere in calo e molti di noi guardano con ottimismo al mese di marzo per tornare a viaggiare. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto alcune mete imperdibili della nostra amata Italia. Oggi, invece, daremo qualche suggerimento a chi vuole esplorare alcune città del Vecchio Continente. E queste 5 città europee sono state appena elette migliori destinazioni per quest’anno appena iniziato. A decretarlo è stata l’autorevole European Best Destinations, Ente di Bruxelles che si occupa di promozione culturale e turistica.

Leuven in Belgio e Plovdiv in Bulgaria

Al quinto e al quarto posto della ricerca, che ha coinvolto circa 500mila viaggiatori provenienti da quasi 200 Paesi, troviamo due luoghi tutti da scoprire. Il primo è Leuven in Belgio. Leuven è una delle città più ricche di cultura e arte al Mondo e una delle più vivibili grazie agli investimenti fatti in mobilità green. Se siamo golosi è la meta che fa per noi. Sono famose le sue vecchie birrerie e cioccolaterie. In più, i prezzi per i pernottamenti sono decisamente bassi. Con una buona ricerca in rete, possiamo trovare pernottamenti a 50-60 euro a notte.

Se siamo appassionati di storia, non possiamo perderci Plovdiv in Bulgaria. Plovdiv è semplicemente una delle città più antiche del Pianeta e ospita monumenti dell’epoca romana. Da quasi 20 anni fa parte del patrimonio dell’umanità UNESCO. In Bulgaria il costo della vita è circa il 40% più basso di quello italiano e, se troviamo un buon albergo, spenderemo davvero pochissimo.

Amiens e Marbella sono sul podio delle migliori destinazioni europee 2022

Spostiamoci in Francia per scoprire il terzo gradino del podio. Stiamo parlando della meravigliosa cittadina di Amiens. Visitarla significa immergersi in uno spettacolo naturalistico con pochi eguali al Mondo. Famosissimi il parco Hortillonages e la Cattedrale Gotica. Il primo è uno dei parchi urbani più belli del Vecchio Continente. La seconda è una delle più grandi e maestose cattedrali d’Europa.

Medaglia d’argento per Marbella, in Spagna. Marbella è da sempre una delle mete preferite di chi ama il mare e le attività all’aria aperta. E da qualche anno si è affermata come punto di riferimento per la cucina di qualità. Le temperature miti e le spiagge dorate ne fanno il luogo ideale per salutare la primavera.

Queste 5 città europee sono state appena elette migliori destinazioni del 2022 da un’autorevole ricerca e visitarle costa meno di quanto crediamo

La migliore destinazione europea del 2022 è, a sorpresa, Lubiana. La capitale della Slovenia ha una delle offerte turistiche più varie in assoluto. Testimonianze storiche, musei di ottimo livello, intrattenimento e sterminate aree verdi. Il tutto con un costo della vita e prezzi decisamente abbordabili. Se ci ingegniamo possiamo riuscire a spendere meno di 300 euro a coppia per un weekend che ci rimarrà nel cuore.

Approfondimento

Questi 3 borghi italiani pluripremiati esplodono di colori in primavera e sono straordinari da visitare a marzo