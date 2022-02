I turisti più curiosi sono sempre alla ricerca di luoghi nascosti e piacevoli da visitare. Storia, arte e cultura non si ammirano solamente nelle città più note, ma si celano anche nei borghi più piccoli. È il caso di una new entry tra i Borghi più belli d’Italia. Si tratta di un piccolo paesino da poco inserito nella lista della famosa associazione delle perle da visitare del nostro Paese.

Il suo nome particolare è tutto un programma e mentre lo si attraversa non si potrà che restare incantati dalle bellezze che racchiude. Il tutto, poi, mentre ci si ritrova immersi in un paesaggio unico che impreziosisce ancor di più la visita.

Benvenuti a Gesualdo

La Campania è terra di grandi meraviglie che attraggono puntualmente una marea di turisti ogni anno. Ma se pensiamo che il suo fascino si limiti al mare azzurro e alle pur splendide isole, ci sbagliamo di grosso. In provincia di Avellino, nel territorio dell’Irpinia sorge un suggestivo paesino che ha molto da raccontare al turista di passaggio.

Gesualdo, questo il suo nome, mette le radici su un terreno antichissimo, frequentato sin dall’epoca preistorica. Il termine deriverebbe dal nome di un leggendario cavaliere che divenne un eroe durante la guerra tra Bizantini e Longobardi secoli fa. In ogni caso, le teorie sulle sue origini sembrerebbero diverse e in parte discordanti. Vediamo, dunque, cosa vedere in questo magnifico borgo perfetto per una toccata e fuga improvvisata.

New entry tra i Borghi più belli d’Italia, questo borgo secolare accoglie il turista con stradine, anfratti e un castello fiabesco

Visitare le mura di Gesualdo significa immergersi tra i resti di quella che era un’epoca passata. Passeggiando tra viuzze in pietra, anfratti e storici portali, si possono ammirare antichi palazzi signorili, risalenti probabilmente al Rinascimento. Tra gli edifici di spicco si segnalano i Palazzi Mattioli e Pisapia.

Proseguendo il cammino si arriva fino al borgo del Canale, con una splendida fontana e portici tipici del ‘600. Proprio le numerose fontane sparse per tutto il posto contribuiscono ad abbellirne la vista. Non perdiamoci la meravigliosa Fontana dei Putti e quella seicentesca di marmo in Piazza Umberto I.

Sono tante anche le chiese, mete ideali per chi ama l’arte e la spiritualità. Salendo, invece, si arriva fino alla caratteristica cittadella con il castello di origine longobarda. Questa costruzione domina con la sua imponenza il centro del paese e lo arricchisce di storia. Dal punto più alto della rocca si può godere di una vista unica sul borgo e sul panorama circostante che lascerà il viaggiatore senza fiato.