Marzo è il mese che annuncia l’ingresso ufficiale nella bella stagione. Tra pochi giorni, la natura inizierà a esplodere di fiori e colori e il sole bacerà le nostre giornate. Per alcuni di noi, il terzo mese dell’anno potrebbe rivelarsi davvero indimenticabile e far esplodere anche i sentimenti. È infatti in arrivo una settimana di emozioni forti per i Pesci e per altri 3 fortunatissimi segni zodiacali. Per loro la primavera farà probabilmente rima con amore.

Il marzo indimenticabile dei Pesci

I Pesci hanno sofferto tantissimo nei primi due mesi dell’anno. Il lavoro e le soddisfazioni professionali non sono mancate, ma dal punto di vista sentimentale la situazione è stata abbastanza arida. A marzo le cose cambieranno decisamente per il meglio. La vita di coppia sarà fantastica e il partner farà sentire i Pesci coccolati come non capitava da tempo.

Buone notizie anche per i single. Nella prima metà del mese ci saranno incontri decisamente interessanti, che potrebbero mettere le basi per qualcosa di davvero serio.

Amore in arrivo per Leone e Bilancia

I Leone sono tra le persone che hanno più difficoltà a trovare una relazione stabile. La svolta, però, potrebbe essere dietro l’angolo. Chi vive una relazione già consolidata, avrà voglia di isolarsi dalla quotidianità per dedicarsi completamente al partner. Una ottima decisione perché arriveranno coccole e divertimento. Chi non ha ancora trovato un compagno o una compagna, deve solo avere pazienza. Un viaggio nei primi giorni del mese potrebbe portare una persona interessante nella nostra vita.

Finalmente anche i super-impegnati Bilancia avranno tempo da dedicare all’amore. I nati sotto questo segno torneranno a fare vita sociale. E nel gruppo di amici probabilmente si sta nascondendo una persona, che potrebbe rivelarsi importante.

Settimana di emozioni forti per i Pesci e per questi 3 segni zodiacali che inizieranno marzo con gli occhi a forma di cuore

Il segno più fortunato in amore del mese di marzo sarà l’Acquario. Gli Acquario potranno contare sull’influsso benefico di ben 4 Pianeti, Venere compreso. Una congiunzione astrale rarissima che porterà novità fantastiche sia a livello economico che sentimentale.

Il mese inizierà nel migliore dei modi e la seconda metà sarà addirittura meglio. In particolare per i single. Chi non ha una relazione stabile sarà davvero irresistibile agli occhi degli altri e avrà una capacità di seduzione straordinaria. Attenzione, però, a scegliere la persona giusta e a non accontentarsi per la paura di rimanere soli.

