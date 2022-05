Queste birre artigianali italiane sono state appena premiate come le migliori del 2022 secondo un concorso internazionale e dobbiamo assolutamente assaggiarle

Negli ultimi anni la produzione di birra italiana ha fatto passi da gigante. I nostri mastri birrai si stanno affermando a livello internazionale come delle vere e proprie eccellenze. Il merito è di alcune bevande davvero straordinarie che mischiano tecniche di produzione innovative con i prodotti tipici del territorio. E se siamo amanti della birra, ci sono freschissime novità. Queste birre artigianali italiane sono state appena premiate come i prodotti top dell’anno in un prestigiosissimo concorso internazionale. Scopriamo quali sono e perché dovremo assaggiarle almeno una volta nella vita.

I premi di Unionbirrai

Pochi giorni fa si è tenuta a Parma Cibus una delle più importanti fiere agroalimentari italiane. Durante l’evento, l’associazione Unionbirrai ha assegnato i premi per la birra artigianale dell’anno. Premi estremamente prestigiosi, se pensiamo che la giuria era composta da ben 60 esperti originari di 14 Paesi diversi.

In gara erano presenti più di 200 aziende italiane che producono birra con metodi innovativi e che hanno presentato quasi 2mila prodotti diversi. 45 le categorie di gara, suddivise in base al tipo di birra e alle tecniche di produzione. Per ogni categoria sono stati assegnati 3 premi e due menzioni speciali.

Le birre di Ritual Lab di Formello sono le migliori del 2022

A dominare la scena è stato il birrificio Ritual Lab di Formello. La piccola azienda laziale ha vinto il premio di birrificio del 2022 e ben di 4 titoli di categoria. Le prime birre premiate sono state l’American Ipa Kush, ispirata ai metodi di produzione statunitense, e la Gose, dal leggero retrogusto salato.

Successivamente, sono arrivati anche i riconoscimenti per la Barley Wine Self Examination e per la Italian Uncommon Ale. Entrambe hanno metodi di creazione decisamente innovativi. La Barley matura in contenitori usati in precedenza per il bourbon. La seconda è una delle celebri birre italiane a base di uva passa.

Se vogliamo assaggiarle possiamo trovare i prodotti di Ritual Lab nei principali negozi online o direttamente sul sito ufficiale del birrificio romano.

Anche altri birrifici hanno ottenuto importanti riconoscimenti e premi. Uno su tutti il Birrificio Rurale di Desio. La birra 405040 si è piazzata seconda nella categoria Italian Pilsner mentre la Bud Scars Kellerpils ha ottenuto la menzione tra le migliori European Lager.

Due premi anche per il Birrificio Lariano, terzo con la Urkué tra le Germanian Pilsner e quinto con la Bassa Marea tra le Hoppy Lager.

A trainare la produzione di birra artigianale italiana si conferma la Lombardia. Ben 26 birrifici che hanno ottenuto premi e menzioni provengono da Milano e dintorni. Sul secondo gradino del podio troviamo il Piemonte con 14 realtà premiate dalla giuria. Terze a pari merito Veneto ed Emilia Romagna, entrambe a quota 10.

