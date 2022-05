Nelle ultime settimane fare la spesa al supermercato è diventato sempre più costoso e difficile. I prezzi salgono continuamente e riguardano tutti i generi alimentari, dalla carne ai vegetali e la panetteria, dal fresco al surgelato fino ai prodotti della gastronomia.

Nel compenso gli stipendi e le entrate sono fermi al palo o comunque non salgono con la stessa velocità dei primi. Infine ci sono delle tecniche di vendita attuate dai rivenditori che sfruttano in buona fede una cattiva percezione del consumatore. Vediamo di cosa si tratta, anticipando solo che è incredibile come le offerte 3×2 del supermercato ci facciano spendere più di quanto avevamo preventivato.

Prima regola: pianificare tutto, anche le spese al supermercato

Inflazione o meno, abbiamo già visto che la prima regola da seguire riguarda la sana pianificazione del budget familiare. Tutte le entrate e le uscite mensili nel nucleo familiare non vanno gestite a casaccio ma affrontate con criterio.

Le gestioni improvvisate delle proprie finanze portano ad almeno uno di questi tre risultati:

si finiscono i soldi prima della fine del mese;

si corre il serio rischio di indebitarsi;

difficilmente si hanno risparmi di garanzia da parte.

È incredibile come le offerte 3×2 del supermercato gonfino lo scontrino alla cassa grazie a questo trucco che non tutti sanno

I supermercati sono in realtà un fantastico concentrato non solo di merce esposta ma anche di raffinate tecniche di vendita. Quella che per noi è un’esposizione di generi alimentari in realtà è un’impresa costituita per fare profitti.

Tutto è studiato per farci spendere di più, magari orientando anche le nostre scelte. Ad esempio abbiamo visto qual è il motivo per cui frutta e verdura sono sempre all’ingresso mentre l’acqua si trova di norma nei paraggi della cassa.

Allo stesso fine (farci spendere di più) risponde anche la formula commerciale del 3X2, che funziona benissimo per chi la propone. Si tratta di una fine tecnica di marketing che sfrutta bonariamente una errata percezione del cliente. Nella mente di quest’ultimo scatta un meccanismo che lo porta a pensare che 1 dei 3 prodotti della confezione è gratis. Cioè pensa che comprandone uno ne riceva uno in omaggio.

In realtà la formula del 3X2 dice semplicemente che viene applicato uno sconto del 33,33% sulla confezione. Tuttavia, proposta secondo la prima formula, ossia 3X2, fa più presa sul cliente. In sostanza egli probabilmente non acquisterebbe tanta merce quanta invece ne compra “per approfittare” del 3X2.

L’elevato rischio di comprare ciò che non serve

In questo modo i carrelli della spesa si riempiono a dismisura, anche perché l’offerta è a tempo e bisogna approfittarne. Il risultato è che spesso si arriva alla cassa con più beni rispetto a quelli che si era inizialmente preventivato di acquistare.

Inoltre lo scontrino finale si gonfia oltre modo, mentre la dispensa a casa si riempie di prodotti che non sempre si utilizzano a stretto giro. Allo stesso modo assisteremo al nostro portafoglio che si svuota velocemente, mentre salgono fatturato e profitti dei rivenditori.

Nulla si crea e nulla si distrugge. Semplicemente i soldi si trasferiscono, dalle nostre tasche a quelle altrui.

Approfondimento

Ecco come fare la spesa settimanale nella bella stagione senza svuotare il portafoglio e portando a tavola prodotti genuini