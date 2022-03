Ecco cosa bere con il pesce se siamo stanchi di vino bianco e prosecco per un abbinamento che ci lascerà davvero senza parole

Mangiare pesce più volte a settimana è una delle migliori abitudini alimentari in assoluto. Alcuni pesci sono ricchissimi di sostanze fondamentali per la salute. Altri sono poveri di calorie e potrebbero fornirci la quantità di omega 3 di cui abbiamo bisogno ogni giorno. In più il pesce è decisamente gustoso e, se lo cuciniamo bene, ci farà fare una straordinaria figura con familiari e ospiti. In pochi, però, sanno scegliere le bevande per esaltarne il sapore. Oggi ne scopriremo una a cui non avremmo mai pensato. Quindi ecco cosa bere con il pesce se vogliamo provare qualcosa di nuovo rispetto ai tradizionali vino bianco e prosecco. Prepariamoci perché questi abbinamenti sono davvero sorprendenti.

Il vino bianco e il prosecco potrebbero non essere la migliore soluzione per valorizzare il pesce

In ogni ristorante che si rispetti e in quasi tutte le tradizioni culinarie, pesce fa rima con vino bianco. Oppure con prosecco se parliamo di molluschi come vongole, cozze o ostriche.

Tutti abbinamenti perfetti e che valorizzano le pregiate carni del pesce. Ma forse esiste anche un’accoppiata migliore. Quella composta da pesce e birra. Sì, abbiamo letto bene. Se scegliamo la birra giusta, le nostre preparazioni faranno letteralmente impazzire le papille gustative.

L’abbinamento tra birre chiare e pesce

Uno degli abbinamenti più riusciti è quello tra la birra tipologia Lager e il pesce al forno. Il retrogusto amarognolo di queste bevande poco fermentate si sposa alla perfezione con cotture delicate come quelle che spesso dedichiamo a branzino e orata.

Se amiamo la corposità delle birre Pils, dobbiamo assolutamente sorseggiarle con i crostacei o con la frittura. L’acidità della birra ammorbidirà la “pesantezza” della pastella.

Con birre ad alta fermentazione e aromi più decisi, infine, possiamo provare a gustarci molluschi più grandi come il polpo e i calamari.

Ecco cosa bere con il pesce se siamo stanchi di vino e prosecco per un abbinamento che ci lascerà davvero senza parole

Nessuno ci vieta di provare l’accoppiata pesce-birra anche con bevande più corpose e decise come le doppio malto. Ad esempio con una Bock chiara potremmo tentare l’abbinamento con una grigliata mista. Con una Bock scura possiamo optare per un piatto dai sapori decisi come il baccalà.

Le birre speziate e aromatizzate si sposano alla perfezione con il pesce crudo. E ci sono buone notizie anche per gli amanti delle bianchissime Weiss. Il loro aroma frizzantino e il gusto del frumento le rendono perfette con animali più grassi come il salmone, l’aringa e lo sgombro.

