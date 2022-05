Giugno arriverà tra pochissimi giorni e porterà con sé le prime giornate di mare e le prime vacanze. Non tutti, però, avranno la fortuna di potersi godere le ferie e visitare le spiagge italiane considerate tra le più belle d’Europa così presto. Ma a rendere meno amara la situazione potrebbero arrivare le nostre amate piattaforme streaming. Perché queste 3 serie TV in uscita a giugno probabilmente ci terranno incollati al divano e ci regaleranno emozioni e colpi di scena a profusione. È il momento di mettersi comodi e di preparare i pop corn.

Facciamo un tuffo negli anni ‘80 con Winning Time

Il 2 giugno sarà una data da segnare sul calendario per gli amanti delle serie sportive e non solo. Su Sky arriva “Winning Time”. 10 episodi in cui verranno raccontare le vicende dell’ascesa dei Los Angeles Lakers degli anni ‘80. Ovvero della squadra di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Una serie da vedere anche per chi non segue il basket NBA. L’ambientazione nella scintillante Los Angeles del periodo e le storie personali dei singoli protagonisti faranno innamorare ogni tipo di pubblico.

L’estate nei tuoi occhi è una delle serie più attese dell’anno

Dopo tante indiscrezioni e annunci arriva finalmente sugli schermi “L’estate nei tuoi occhi”. Stiamo parlando della serie evento ispirata all’omonima opera letteraria firmata da Jenny Han. Un vero e proprio racconto di formazione trasformato in serie TV in cui si affrontano i temi dell’amicizia femminile, dei rapporti genitoriali e dell’amore. Assolutamente da vedere per tutta la famiglia.

Queste 3 serie TV in uscita a giugno potrebbero farci dimenticare in fretta la voglia di mare e vacanze

La terza serie da non perdere a giugno sarà l’ennesimo prodotto di alto livello proveniente dalla Spagna. Lo sceneggiato in questione si chiama “Privacy” e avrà tra le protagoniste Itziar Ituño. Ovvero l’attrice che ha vestito i panni di Lisbona ne “La Casa di Carta”.

Le vicende di “Privacy” sono incentrate sull’ascesa di quattro aspiranti donne politiche. Un’ascesa che verrà però resa molto difficile da un compromettente video comparso su Internet. La pubblicazione del video darà il via a una storia fatta di gossip, accordi segreti, scandali elettorali e polemiche a non finire.

Uno spaccato interessante sui meccanismi che regolano il mondo della politica e della nostra attuale società. Se cerchiamo qualcosa per riflettere e capire alcune dinamiche nascoste “Privacy” è davvero la serie che fa per noi.

