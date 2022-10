Sta facendo impazzire Netflix questa serie disturbante e interessante

Quasi tutti oramai hanno un abbonamento Netflix. Infatti, spendendo solo pochi euro si può accedere ad un vasto catalogo di film senza avere la necessità di piratarli. Questo modo sicuro e comodo infatti ha rivoluzionato il modo di vedere la televisione, portando in auge delle serie e delle produzioni da tutto il Mondo. Le visualizzazioni portano poi ad una piccola classifica, quella dei più visti. Fra questi al momento è presente una serie thriller incentrata su un serial killer americano. Sta facendo impazzire Netflix questa trasposizione che parla della vita di Jeff Dahmer. Vediamola assieme.

Questa messinscena esula dalla solita serie true crime. Infatti non è un viaggio all’interno della mente dell’assassino, non si basa dunque principalmente su interviste, documenti e indagini della polizia. Accompagna lo spettatore prendendolo per mano nella vicenda, in un crudele succedersi di fatti. La prima scena mostra il killer che porta a casa sua la propria ultima vittima, l’unica che riuscirà a scappare. A questa andrà il merito di incastrare il serial killer, portando la polizia a svelare tutti i suoi crimini.

Una volta catturato, l’uomo viene messo di fronte ai propri efferati crimini. Ugualmente colpevole però è la polizia che ha più volte ignorato le segnalazioni dei vicini di casa e che ha lasciato perdere delle situazioni evidentemente problematiche. Fra queste la costante puzza di carne rancida proveniente dal suo appartamento e il suono di utensili fini allo smembramento. La situazione più eclatante però è quella di un giovane ragazzino di 14 anni, fuggito dal suo appartamento in stato catatonico e con gravi ferite. In questo caso la parola di Dahmer è riuscita a valere contro l’evidente stato di shock del ragazzino e le circostanze allarmanti.

Alla sua cattura però entra in scena la figura del padre, chiamato subito in commissariato. In questo modo si riesce ad avere la backstory di Dahmer fatta di negligenza genitoriale e di un forte conflitto fra il padre e la madre. Da una parte si vede un uomo che trascura la famiglia e dall’altra una donna psichicamente instabile. L’unico momento di gioia e condivisione per il piccolo Jeff è la vivisezione di animali, praticata a scopo scientifico con il padre. Questa pratica porterà poi a plasmarlo nella mente criminale che si manifesta in adolescenza ed età adulta.

