Il 2022 è iniziato da pochissimi giorni e abbiamo già una certezza. Sarà un anno davvero indimenticabile per gli amanti delle serie TV. Qualche segnale lo avevamo avuto già a dicembre con l’uscita del sequel di Sex and the City. In queste ore sono giunte anche le prime indiscrezioni su ciò che arriverà nei nostri schermi nei prossimi mesi. E sono queste le 5 serie TV più attese del 2022 su Sky, Netflix e Disney+ che ci terranno incollati al divano. Tra grandi ritorni, nuove uscite e incredibili novità ce n’è davvero per tutti i gusti. È il momento di iniziare a preparare i pop corn.

L’anno inizierà alla grande con La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra in uscita su Netflix il 28 gennaio. Il titolo è tutto un programma e la serie avrà come protagonista Kristen Bell. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando dell’attrice che ha interpretato Veronica Mars nell’omonima serie. In questo nuovo sceneggiato, Kristen Bell sarà una donna annoiata e dalla vita comune che assiste involontariamente a un omicidio. Da lì partirà una serie thriller dalla vena comica e satirica ad alto tasso di adrenalina.

Gli amanti delle storie piccanti avranno pane per i loro denti a partire dal 2 febbraio. È quella la data di uscita su Disney+ di Pam e Tommy. Ovvero della serie in 8 episodi che racconterà la travagliata storia d’amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee, batterista dei Motley Crue. Nei panni della Anderson ci sarà Lily James, già vista in Mamma mia!, mentre Sebastian Stan interpreterà il famoso musicista.

House of the Dragon, il prequel del Trono di Spade

Dopo anni di indiscrezioni, sono arrivati il primo teaser e la conferma ufficiale. Nel 2022 uscirà su Sky House of the Dragon. La serie sarà il prequel del famosissimo Trono di Spade e narrerà le vicende di Casa Targaryen. Manca ancora la data di uscita ma George R.R. Martin, autore dei libri a cui è ispirata la serie, ha già dato la sua benedizione. L’attesa è già iniziata.

Obi-Wan Kenobi e Stranger Things 4

Chiudiamo con due tra le serie più attese dell’anno, che dovrebbero arrivare tra maggio e l’inizio dell’estate. La prima è Obi-Wan Kenobi di Disney+ e ci riporterà all’interno del meraviglioso universo di Star Wars. Ancora non si sa moltissimo della trama, ma le indiscrezioni affermano che la serie sarà ambientata dopo Star Wars: la vendetta dei Sith. Nei panni del maestro Jedi ci sarà Ewan McGregor.

In estate tornerà su Netflix una delle serie più amate degli ultimi anni: Stranger Things. Atmosfere horror, bambini supereroi e cultura anni ’80. Sono gli ingredienti che rivedremo nei 9 episodi della quarta stagione. I terribili e simpaticissimi ragazzini di Hawkins sono pronti a farci vivere nuove avventure.

