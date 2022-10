Le 5 serie TV Netflix, Amazon, Disney+ e Sky da non perdere a ottobre e novembre

Ottobre è il mese in cui torniamo definitivamente alla routine di sempre. Un momento malinconico per molti. Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi e le piogge si intensificano. Per fortuna negli ultimi anni abbiamo scoperto un efficace antidoto alla noia: le piattaforme streaming. E come da tradizione ottobre e novembre sono i mesi più ricchi di novità per quanto riguarda le nostre amatissime serie. Oggi parleremo di questo e scopriremo le 5 serie TV Netflix, Amazon, Disney+ e Sky che non possiamo assolutamente perderci. Prepariamo le coperte e il divano perché difficilmente riusciremo a staccarci.

Le 2 nuove serie Netflix per gli amanti di brivido e misteri

Nella prima metà dell’anno Netflix ha “ospitato” alcune delle serie più belle e record d’incassi del 2022. Questo mese e il prossimo continueranno sulla stessa linea. Il 25 ottobre sbarcherà sulla piattaforma della “grande N” l’imperdibile “La Stanza delle Meraviglie”. Uno sceneggiato ricco di emozioni forti e brividi che vede tra i suoi autori il regista premio Oscar Guillermo del Toro.

E per chi ama il mistero le belle notizie non sono finite. Venerdì 4 novembre sarà il giorno della quarta stagione di Manifest. Finalmente verrà fatta chiarezza sulla sparizione del volo 828 e sugli avvenimenti inspiegabili che ne sono conseguiti?

Amazon Prime Video punta sulla fantascienza con Inverso

Il 21 ottobre arriverà su Amazon Prime Video una delle serie più attese dell’anno: “Inverso – The Peripheral”. Cast di prim’ordine con protagonista Grace Moretz, suspense e colpi di scena e ambientazioni incredibili. La serie tratta dal romanzo best seller di William Gibson si preannuncia già oggi come una pietra miliare del genere sci-fi.

Le 5 serie TV Netflix, Amazon, Disney+ e Sky da vedere assolutamente

Chiudiamo la nostra carrellata delle serie da vedere con le proposte più interessanti in arrivo su Disney+ e Sky.

Dopo più di un decennio torna sugli schermi “Boris”, la serie italiana dedicata al mondo dello spettacolo che ha fatto innamorare milioni di spettatori. I sei episodi della quarta stagione saranno disponibili dal 26 ottobre su Disney+. E la bella notizia è che ci sarà ancora Francesco Pannofino nei panni di René Ferretti.

Novembre sarà invece il mese dell’arrivo sulla piattaforma Sky de “Il Grande Gioco”, una serie dedicata ai retroscena e alle dinamiche del calciomercato. Il protagonista è Corso Manni, alias Francesco Montanari, procuratore di calciatori finito in disgrazia. Negli 8 episodi riusciremo a scoprire se riuscirà a rifarsi un nome tra sotterfugi, strategie spietate e molto altro.

