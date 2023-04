Queste 3 pizze sono tra le più amate dagli italiani e anche dall’influencer Chiara Ferragni

La pizza è uno dei simboli dell’Italia, impossibile immaginare il Bel Paese senza questa prelibatezza della tradizione. Ma quali sono le pizze più apprezzate dagli italiani? Una sfida difficile vinta da tre regine super richieste.

La pizza è uno dei piatti che più fanno da portabandiera dell’Italia nel Mondo. La cucina italiana è rinomata per i suoi piatti tipici, dalle lasagne alla pastasciutta realizzata in decine di modi diversi. Ma, tornando alla pizza, è davvero possibile stilare una classifica delle preferite degli italiani? I gusti di ogni persona sono diversi e non è raro amare qualcosa che ad altri proprio non piace.

I social network, a partire da Instagram, sono ricchi di spunti culinari dal momento che gli influencer amano immortalare i loro piatti. Da Chiara Ferragni a Giulia Valentina, non c’è influencer che si sia lasciata sfuggire la possibilità di fare una fotografia al piatto. Ma quali sono davvero le pizze preferite dagli italiani?

Queste 3 pizze sono tra le più amate dagli italiani

Al primo posto tra le pizze più immortalate sui social troviamo la margherita. La più classica con pomodoro, basilico e mozzarella per fare il pieno di gusto. Tra tutte le pizze è sicuramente una delle meno caloriche, dal momento che l’apporto energetico si assesta sulle 700 calorie. Perfetta per una cena tra amici anche durante i fine settimana.

4 formaggi

Al secondo posto troviamo la classica quattro formaggi, con mozzarella e gorgonzola tra i formaggi principali. Una vera goduria ideale per gli amanti del formaggio e dei latticini o per chi non ama il pomodoro. Dal punto di vista delle calorie, si assesta sulle 900 per pizza. Qualcosa in più rispetto alla classica margherita per via dei diversi formaggi. Interessante sapere che in Francia amano utilizzare, per realizzare questa pizza, il formaggio di capra.

Capricciosa

Da ultima, al terzo posto tra le pizze più instagrammate, troviamo la capricciosa. Una delle pizze più ricche di ingredienti tra le olive, i carciofini, i funghi, il prosciutto e in qualche caso anche l’uovo. Molti la amano e tanti altri non la apprezzano. Come apporto calorico la capricciosa si avvicina alla quattro formaggi con le sue circa 900 calorie per pizza.

I motivi per cui queste 3 pizze sono tra le più amate dagli italiani sono semplici da capire, specialmente se si tratta di pietanze prodotte con ingredienti genuini e, soprattutto, di prima qualità.