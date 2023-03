Nessuno lo sa ma sono queste le 3 colazioni da scegliere al bar per cominciare bene la giornata

Invece del solito cornetto a colazione si possono scegliere delle alternative che ci faranno fare il pieno di gusto. Partire con la carica giusta è importante per riuscire a dare il meglio sul lavoro o durante lo studio.

Quando si ha fretta spesso si cade in errore sull’alimentazione. Chi è a dieta tende ad essere particolarmente attento a quello che mangia durante la giornata. Dalla colazione alla cena, meglio scegliere prodotti genuini e sani che ben si conciliano con la dieta. Tuttavia, come si scriveva in precedenza, il rischio di sbagliare è dietro l’angolo, specialmente se si frequentano bar o ristoranti. All’inizio della giornata, sulla strada per il lavoro, non è raro fermarsi al bar per assaporare cappuccino e croissant.

Ma siamo sicuri che sia una scelta corretta? Se ogni giorno si salta o si fa male la colazione si rischia di mettere a repentaglio la dieta. Eppure ci sono delle colazioni sane da scegliere anche al bar. Oggi ne vedremo tre: toast e spremuta, ma anche latte e macedonia o caffè e un biscottino.

Nessuno lo sa ma sono queste le 3 colazioni che dovremmo consumare al bar

La prima colazione perfetta da scegliere al bar è quella formata da spremuta e toast. Le spremute di arancia o, in generale, agrumi, sono ricche di vitamine ed elementi benefici per la salute. Per quanto riguarda il classico toast prosciutto e formaggio, oltre ad essere una buona alternativa per il pranzo, può anche sostituire il cornetto. Ci darà energia senza appesantirci eccessivamente. Quindi, se proprio non possiamo fare a meno della colazione al bar, potremmo optare per questa scelta.

Latte e macedonia

La seconda opzione sana che si potrebbe scegliere al bar è perfetta per chi non soffre di intolleranza al lattosio. In questo caso, comunque, il classico latte potrebbe essere sostituito da una bevanda a base di soia o mandorle, oppure da latte senza lattosio. Si consiglia di chiederne la disponibilità al bar. Al latte, però, si potrà aggiungere una classica macedonia di frutta, perfetta per la colazione.

Caffè e biscotto

Per i più golosi, poi, esiste anche una terza alternativa che prevede un caffè senza zucchero abbinato ad un piccolo biscotto o ad una crostata di piccole dimensioni. In questo modo ci si toglierà lo sfizio di sgranocchiare qualcosa di dolce abbinato ad un classico caffè amaro. Una pasta di meliga o un biscotto con cioccolato potrebbero essere delle ottime scelte. Nessuno lo sa ma sono queste le 3 colazioni da fare la mattina al bar.