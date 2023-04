Sport e allenamento in gravidanza: ecco l’allenamento di Aurora Ramazzotti più dei consigli per il post parto

Correre fa bene o fa male? Si possono utilizzare i pesi o è meglio fare esercizi a corpo libero? Allenarsi per evitare di avere troppi chili da smaltire è consigliato? Vediamo cosa dice Aurora Ramazzotti, la neo mamma di Cesare Augusto.

Aurora è ormai diventata mamma, ma in questi mesi abbiamo seguito da vicino la sua gravidanza sui social. Lei, come la bella Michelle, è una grande appassionata di sport e non c’è da stupirsi. Se mamma Michelle Hunziker dopo 3 gravidanze ha quel fisico, chi non vorrebbe seguire suoi consigli? Ma prima di pensare al post parto, sfatiamo alcuni miti sull’allenamento durante la gravidanza. Vediamo cosa ci suggerisce di fare Aurora!

Sport e allenamento in gravidanza, gli esercizi che agevolano il parto

La risposta alla domanda più gettonata di tutte è sì! Sì, ci si può allenare anche in gravidanza e fino al terzo semestre. Camminare a passo sostenuto, fare allungamento e anche qualche flessione va bene. Il bambino non soffre e noi ci sentiamo meglio, fisicamente e mentalmente. Fare attività fisica produce endorfine, utili sia durante la gravidanza che dopo. Lo yoga è uno degli sport più consigliati e gettonati, soprattutto quando il peso del pancione diventa importante. E infatti, il consiglio di Aurora è proprio questo, dedicarsi allo yoga o al pilates. Facendo soprattutto esercizi incentrati sull’apertura del bacino che aumentino la mobilità del pavimento pelvico. Perché? Sono tutti esercizi che aiutano proprio ad agevolare il parto!

Quando ricominciare per ritornare in forma dopo aver partorito

In generale, dopo il parto già si perdono intorno ai 6 chili, poi si procede più gradualmente. Se non ci sono casi particolari che richiedono un’attenzione clinica, ci si può allenare dopo 2 settimane dal parto. Attenzione però alla

diastasi, chiediamo al medico di controllare e darci l’ok. Si può cominciare con degli addominali e della ginnastica dolce, per riprendere il ritmo. Evita gli allenamenti intensivi, piuttosto dedicati del tempo per una

passeggiata, anche 30 minuti fanno la differenza.

Non dimentichiamoci della parte alta del corpo, però. Se abbiamo messo peso in modo omogeneo è bene allenare anche le braccia. Se non vogliamo la ciccia sulle braccia o, peggio, avere l’effetto pipistrello è meglio aggiungere qualche

esercizio specifico. Ce ne sono tanti che vanno bene per tutte che si possono fare tranquillamente a casa. Insomma, ecco la risposta alla domanda si può fare sport e allenamento in gravidanza. L’attività fisica fa bene alla salute, ricordati solo di non esagerare e chiedere al tuo ginecologo.