Come combattere l’acne e i migliori detergenti da comprare per non peggiorare la situazione

Uno dei problemi lamentati più frequentemente dagli adolescenti è quello della pelle acneica. L’acne ha risvolti negativi sia dal punto di vista del benessere fisico che mentale. Infatti convivere con una pelle rovinata dall’acne non è per niente semplice. Ci sono alcuni errori da non commettere e alcuni ottimi detergenti da utilizzare.

Tra i problemi che possono affliggere la pelle, uno dei più diffusi è l’acne. Un disturbo che colpisce prevalentemente ragazzi e ragazze in età adolescenziale, ma non solo. Non si tratta di un semplice problema estetico, perché i brufoli potrebbero infiammarsi dando vita ad infezioni. Esistono dei detergenti specifici da utilizzare per ridurre la gravità del problema. Oggi cercheremo di capire quali sono questi detergenti e, soprattutto, cosa causa l’acne.

Come combattere l’acne e i migliori detergenti

L’acne è un’infiammazione della pelle che si sviluppa in forma di brufoli legati ad un eccesso di sebo, partendo dai classici punti neri. Solitamente le zone più colpite sono il volto, il collo ma anche la schiena. Come si accennava in precedenza, non esiste solamente l’acne giovanile, potrà svilupparsi anche in età adulta. Questo può succedere anche a individui che non hanno sofferto di questo problema durante la giovinezza e gli effetti saranno pressoché i medesimi. Le cause vanno ricercate in alimentazione scorretta, che potrebbe peggiorare la situazione, ma anche stress, igiene o inquinamento.

Tra gli errori che commette chi soffre di questo disturbo troviamo il lavare troppo frequentemente la zona con prodotti sbagliati e, soprattutto, lo schiacciare brufoli e punti neri. Al posto del classico sapone sarebbe quindi preferibile utilizzare dei detergenti specifici. In caso contrario si andrà ad irritare la pelle e, nel peggiore dei casi, si favorirà la formazione di cicatrici. In ogni caso, si consiglia di consultare un dermatologo che saprà valutare la gravità della situazione. Chi soffre di acne dovrebbe limitare l’utilizzo di creme o di trucco eccessivamente pesante sulle parti colpite. Inoltre, come già si consigliava, mai schiacciare punti neri e brufoli. Per quanto riguarda l’alimentazione, meglio prediligere piatti leggeri a base di frutta e verdura.

Migliori detergenti

Tra i detergenti più consigliati tra quelli da utilizzare contro l’acne ne troviamo per tutte le tasche e le età. Chi ha qualche anno in più potrà utilizzare la Caudalie Vinopure con aggiunta di aloe, da acquistare in farmacia per circa 17 euro. Ancora, La Roche-Posay Effaclar con acqua termale a 11 euro. Ottimo anche il Cerave Blemish con argilla e ceramidi a 9 euro. Ecco come combattere l’acne e i migliori detergenti da comprare.