Quest’anno il pandoro serviamolo così! Bastano 5 minuti per lasciare gli ospiti senza fiato

Perché servire in tavola il pandoro in modo banale, quando possiamo stupire amici e parenti in soli 5 minuti? Ecco come farlo in poche mosse e senza fatica.

Tra i simboli del Natale, c’è anche lui: il pandoro. Una preparazione sofficissima dalle origini veronesi che, ogni anno, conquista milioni di persone al Mondo. Solitamente, la sua forma è quella di un tronco a forma di stella con 8 punte. Un dolce delizioso che si mangia con piacere, con e senza farcitura.

Per un effetto strepitoso e originale suggeriamo una ricetta facile e veloce che farà felice grandi e piccini. Stiamo parlando della stella di panettone al tiramisù. Una preparazione talmente buona da leccarsi i baffi. Inoltre, la base a forma di stella e le decorazioni fatte a mano renderanno il dolce molto bello da vedere (oltre che molto buono da assaporare).

Ecco tutti gli ingredienti

Vediamo l’occorrente per questo dolce veloce:

1 pandoro;

2 tuorli;

300 g di mascarpone;

150 g di panna fresca;

50 g di zucchero;

caffè appena fatto q.b.;

cacao in polvere q.b.

Quest’anno bastano 5 minuti per lasciare gli ospiti senza fiato. Ecco tutti i passaggi per un dessert bello e buono

Partiamo dal pandoro, ingrediente speciale della nostra ricetta. Posizioniamo il pandoro in orizzontale su un tagliere e ricaviamo delle fette spesse circa 3 centimetri ciascuna.

Successivamente, prepariamo la crema al mascarpone. Con l’aiuto delle fruste elettriche, mescoliamo i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto uniforme e spumoso. Uniamo il mascarpone e poi anche la panna. Attenzione, questi due ingredienti dovranno essere freddi (appena usciti dal frigo). Montiamo per qualche minuto fino a ottenere una consistenza liscia e uniforme.

A questo punto, prepariamo il caffè in moka, (possibilmente da 3 tazze di caffè) e facciamo raffreddare la bevanda qualche minuto prima di usarla nella ricetta. Successivamente, versiamo il caffè in una ciotola e diluiamo con mezza tazza di acqua fredda.

Come assemblare la stella di Natale al tiramisù

Ora, è giunto il momento di assemblare il pandoro. Prendiamo un bel vassoio da portata. Sistemiamo la stella di pandoro, (quella dal diametro più grande) e bagniamola con il caffè, versandolo pian piano con una tazzina. Distribuiamo la crema al mascarpone e poi livelliamo con il cucchiaio. Adagiamo anche il secondo disco di pandoro, posizionandola, però, sfalsata rispetto alla prima per creare un effetto più sfizioso. Procedere, poi, con il caffè e poi ancora con la crema al mascarpone. Ricordiamo di mettere da parte una parte di crema per la decorazione finale. Assemblato il pandoro al tiramisù, mettiamo la crema in un sac à poche e realizziamo delle piccole punte per decorare. Infine, completiamo il dolce con una generosa spolverata di cacao amaro. Il risultato sarà strepitoso. Bastano 5 minuti per lasciare gli ospiti senza fiato!

Per chi volesse “strafare” in cucina e sentirsi un vero pasticcere, si consigliano i biscotti natalizi fatti con la pasta frolla più buona del periodo. Inoltre, stanno spopolando alcune piccole idee per riciclare la confezione del pandoro e del panettone.