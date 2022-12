Pochi sanno che questo alimento è considerato un antidepressivo e non serve cercarlo in farmacia

Il consumo di frutta secca è salutare per il nostro organismo, in quanto questa è fonte di vitamine e sali minerali. In particolare gli anacardi, sono considerati un antidepressivo naturale. Di seguito scopriremo dove trovarli, come utilizzarli in cucina e quali sono i benefici che comporta il loro consumo.

È risaputo da tempo che la frutta secca è salutare per il nostro organismo. Mandorle e noci sono largamente consumate ed impiegate in cucina per ricette salate e dolci. Meno conosciuti sono invece gli anacardi. Questo frutto è originario del Brasile. Nello specifico sono i semi dell’Anacardium occidentale. Ad oggi i principali produttori di questo alimento sono appunto il Brasile e poi India, Mozambico, Tanzania e Nigeria.

Questo alimento svolge un’azione benefica per il nostro corpo, questo grazie alle sue proprietà nutrizionali. Gli anacardi sono fonte di vitamine e minerali. Questi apportano magnesio, potassio, fosforo, calcio, sodio, ferro, zinco, selenio, rame e manganese. Inoltre, sono ricchi di fibre e contengono vitamina E, tiamina e riboflavina. Pochi sanno che questo alimento è considerato un antidepressivo e per procurarselo non bisogna rivolgersi al farmacista. Infatti gli anacardi contengono una buona percentuale di triptofano. Proprio questo aminoacido svolge un’azione cosiddetta “antidepressiva”.

Dove si trovano e come si utilizzano in cucina

Ad oggi gli anacardi si possono tranquillamente trovare al supermercato. È possibile trovarli tostati, salati o al naturale. Dunque basterà aggiungere questo alimento al nostro carrello della spesa. Questo frutto può essere impiegato in cucina per ricette salate o dolci. Ideali per farcire dolci, con gli anacardi si possono realizzare ottimi biscotti e barrette proteiche. Inoltre sono ottimi per realizzare creme per condire primi piatti. In ogni caso sono molteplici i piatti in cui possiamo includere gli anacardi. La nostra fantasia ci darà una mano in cucina.

Come preparare il burro di anacardi

Questo burro è utilizzato in particolare da chi segue una dieta vegetariana. Per realizzare questa ricetta ci occorrono questi ingredienti:

350 g di anacardi al naturale;

sale.

Sterilizzare un barattolo di vetro dove versare il nostro burro. Tostare gli anacardi in forno o anche semplicemente in padella. Una volta dorati saranno pronti. Frullare gli anacardi. Durante questa operazione questo frutto assumerà una consistenza oleosa trasformandosi in crema. In ogni caso, per facilitare questa operazione e velocizzarla, si potrà aggiungere acqua o meglio olio di oliva. Una volta che il composto risulterà omogeneo potrà essere conservato in frigorifero. Il burro dovrà essere consumato entro una settimana dalla sua preparazione.

Pochi sanno che questo alimento è considerato un antidepressivo facile da reperire

Come abbiamo detto gli anacardi sono considerati una sorta di antidepressivo naturale. Questo perché come abbiamo accennato contiene un aminoacido chiamato triptofano. Non a caso questo nutriente è considerato un precursore della serotonina. Il triptofano infatti facilita il sonno e contrasta ansia e depressione. Gli integratori a base di questo aminoacido sono consigliati anche per alleviare i sintomi della sindrome premestruale.

Si sconsiglia vivamente l’abbinamento con antidepressivi e naturalmente va fatto un uso misurato. Tra le controindicazioni possiamo trovare bruciore di stomaco, sonnolenza, debolezza muscolare, gonfiori addominali e altro. Inoltre, è sconsigliato assumere triptofano in caso di problemi ai reni. In conclusione gli anacardi svolgono un’azione benefica per il nostro organismo ma occorre farne un uso ragionevole.