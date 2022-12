Pochi sanno come coprire e camuffare i capelli bianchi e la ricrescita senza tinta in modo naturale

Per nascondere i capelli bianchi senza fare la tinta, ecco 3 semplici trucchi della nonna. Scopriamo come fare usando ingredienti naturali molto comuni.

Le donne amano prendersi cura dei propri capelli. Curarli costantemente è molto importante per mantenerli belli, morbidi e forti. I capelli sono un punto di forza per molte donne e ci danno sicurezza e personalità.

Proprio per questo motivo, quando arrivano i primi capelli bianchi molte persone vengono prese dallo sconforto. I capelli bianchi rappresentano l’invecchiamento e spesso è difficile da accettare. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo spiegare come nascondere i capelli bianchi in modo naturale senza ricorrere a tinte ed altri prodotti aggressivi.

Quali sono le cause dei capelli bianchi e come prevenirli?

I capelli diventano bianchi perché con il passare degli anni il nostro corpo produce meno melanina. Di conseguenza, i capelli crescono bianchi perché manca il pigmento che li rende colorati.

Teniamo presente che anche il DNA incide sulla comparsa dei capelli bianchi che infatti non sopraggiungono a tutti allo stesso momento.

Non possiamo evitare la comparsa dei capelli bianchi, ma possiamo invece tardarne la comparsa. Una dieta bilanciata e ricca di rame, selenio e omega 3 può aiutare a prevenire i capelli bianchi.

Massaggiare il cuoio capelluto per stimolare la circolazione sanguigna può essere utile e anche non fumare.

Pochi sanno come coprire e camuffare i capelli bianchi senza tingerli né rovinarli

Per i capelli castani possiamo usare 2 rimedi della nonna molto efficaci. Il primo prevede l’utilizzo del tè nero. Questo prodotto è un valido colorante naturale per i capelli scuri. Dobbiamo soltanto mettere in infusione un paio di bustine di tè nero in acqua bollente. Lasciamo raffreddare l’infuso e dopo aver fatto lo shampoo, usiamolo per risciacquare i capelli. Se ripetiamo il trattamento una volta la settimana i capelli bianchi saranno meno visibili.

Un altro rimedio efficace è la salvia. Questo è un valido rimedio naturale per contrastare i capelli bianchi. Basterà fare bollire dell’acqua e mettere in infusione le foglie di salvia per almeno un paio d’ore. Filtriamo l’infuso e, anche in questo caso, usiamolo per risciacquare i capelli asciutti o umidi. Per ottenere un risultato migliore, dopo aver usato la soluzione strizziamo i capelli, avvolgiamoli in un asciugamano e teniamola in posa per almeno 20 minuti.

Come coprire i capelli bianchi sul biondo

I capelli biondi spesso tendono ad ingiallire. Se abbiamo i capelli biondi possiamo usare l’infuso di camomilla. Lasciamo la camomilla a riposare fino a che l’acqua diventerà fredda e filtriamola. Versiamo l’infuso sui capelli e massaggiamo la cute e le lunghezze. Avvolgiamo i capelli con un asciugamano e lasciamo in posa per qualche minuto prima di asciugare la chioma.

Anche la curcuma è un ottimo alleato contro i capelli bianchi. Per potenziare l’azione del nostro rimedio naturale, aggiungiamo 10 grammi di curcuma in polvere non nell’acqua calda, bensì nell’infuso di camomilla. Applichiamo il prodotto sui capelli usando un pennello e copriremo facilmente i capelli bianchi.

Come nasconderli sulle chiome nere

Pochi sanno come coprire e camuffare i capelli bianchi se li abbiamo neri. Aggiungiamo un cucchiaio di cacao al nostro shampoo abituale e usiamolo almeno una volta la settimana per coprire gli odiosi capelli bianchi. In alternativa, possiamo usare la polvere di caffè per ottenere lo stesso risultato.