Qualche idea strepitosa per trasformare le scatole di pandoro e panettone in oggetti deliziosi

L’atmosfera natalizia è già nell’aria e ci prepariamo a consumare una quantità spropositata di pandori e panettoni. Ce n’è per tutti i gusti: classici, ricoperti di glassa, con o senza canditi e pandori senza glutine o lattosio. Ma la caratteristica comune è sicuramente la confezione dalla forma particolare che possiamo riciclare in modo creativo.

Alcune confezioni sono leggermente diverse, ma in linea generale tutte si prestano benissimo a creare elmi per i bambini. Questa è sicuramente la trasformazione più comune che fa felici tutti i bimbi che si sentono subito dei cavalieri. Ma oltre al classico elmo da cavaliere le scatole di pandori e panettoni si possono riciclare in tantissimi modi.

Qualche idea strepitosa per trasformare le scatole di pandoro in decorazioni fai da te

Anche il più piccolo oggetto che possediamo può essere usato per realizzare qualcosa di nuovo. Con un po’ di creatività anche dadi e rondelle da ferramenta diventano decorazioni per braccialetti fai da te. Figuriamoci oggetti di cartone come le scatole di pandori e panettoni. Possiamo ritagliarle e creare delle ghirlande da decorare con glitter e poi appendere per casa. Oppure, intagliando direttamente la scatola, possiamo trasformarle in graziose lanterne decorative. Intagliamo alberelli di Natale, fiocchi di neve, renne o pupazzi di neve su tutta la scatola. Dopodiché mettiamo all’interno dei fili con le luci con alimentazione a batteria, così possiamo posizionarle un po’ ovunque. Evitiamo le candeline tealight perché, trattandosi di cartone, è bene evitare che si surriscaldi o addirittura bruci.

Se non vogliamo intagliare le varie scatole perché non siamo bravi o non abbiamo tempo, nessun problema. Perché non rivestirle di carta da regalo, incollarci qualche pallina di Natale e posizionarle sotto l’albero? Diventeranno dei finti regali che faranno volume e creeranno l’atmosfera natalizia senza dover già spendere soldi. Oppure, possiamo utilizzare la scatola come capanna per un presepe di carta fai da te da far realizzare ai bimbi.

Rivestite per farne vasi e svuotatasche per la casa

Ma ci sono alcune di queste scatole che hanno forme più particolari o sono più spesse delle altre. In genere si tratta di confezioni di panettoni artigianali o di marche un po’ più costose e particolari. Queste scatole sono così belle che buttarle via è un vero peccato. Usiamole come scatole portaoggetti, magari per il cucito o per le decorazioni di Natale. Oppure, possiamo rivestirle di sacchi di juta e farle diventare dei vasi, con il coperchio come sottovaso. O ancora, dimezzandone l’altezza e decorandola con scarti di stoffa o usando il découpage, può diventare uno splendido svuotatasche.

Ecco, quindi, qualche idea strepitosa per trasformare le scatole di pandoro e dar loro nuova vita. In questo momento storico è sempre più importante riciclare e riutilizzare le cose il più possibile. Questo ci permette di evitare gli sprechi e inquinare meno, anche solo con piccoli gesti. Ad esempio, quando scartiamo le castagne e ne troviamo di marce, aspettiamo a buttarle via. Con un po’ di manualità e creatività si possono trasformare in piccoli e sfiziosi pupazzetti decorativi.