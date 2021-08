Con l’avvicinarci di settembre iniziamo a cambiare la nostra alimentazione. Vogliamo tornare ad una dieta sana e regolare. Che ci aiuti magari a perdere quei chiletti presi durante le vacanze. Tuttavia, non vogliamo rinunciare al gusto e vorremmo utilizzare al meglio le verdure del nostro orto.

Abbiamo scoperto da poco come avere una pianta aromatica sempre profumata e abbondante. Con un solo trucchetto ci siamo garantiti una rigogliosa riserva autunnale. Ma a quale verdura possiamo pensare per regalarci un autunno gustoso? Scopriremo un ortaggio spesso sottovalutato che riuscirà a regalarci molto sapore.

Questa verdura di stagione facile da coltivare ci garantirà piatti gustosi e veloci

Con il cambio di stagione cambia anche la nostra alimentazione. Soprattutto perché spesso viene influenzata dalla verdura che ci offre il nostro orto. Avevamo scoperto cosa seminare ad agosto per un raccolto davvero abbondante e rigoglioso in autunno. Oggi, però, parleremo di un ortaggio largamente diffuso in Puglia e in Campania. Questa verdura di stagione facile da coltivare ci garantirà piatti gustosi e veloci.

Stiamo parlando della cima di rapa. Questa verdura si può coltivare facilmente in molti terreni. Ci basterà vangare bene la terra in modo da creare dei solchi. Questi faranno sì che le piogge non rovinino il nostro raccolto. Nelle zone più calde d’Italia si può seminare fino alla fine di ottobre, facendo sempre attenzione alle gelate invernali.

È importante sapere che si può seminare sia in terra che in vaso. Ma dovremo preparare delle file e posizionare i semi alla giusta distanza di circa 20 centimetri. In questo modo riusciremo a far crescere al meglio l’ortaggio e sarà più facile raccoglierlo. Riusciremo, inoltre, a renderci conto da soli quando sarà giunto il momento. La cima di rapa, infatti, si svilupperà poco per volta e riusciremo facilmente a capire quando raccoglierla. Una volta tagliata potrà darci ancora nuove piantine. Dovremo, però, recidere la pianta lasciando circa 10 centimetri di gambo.

Come gustare al meglio le cime di rapa

Molti di noi assaporano questa verdura semplicemente passandola in padella. Pochi sanno, però, che si possono creare gustosissimi piatti anche con i suoi fiori. I friarielli sono perfetti in abbinamento con la salsiccia e squisiti anche sulla pizza.

Inoltre, con le foglie, potremo cucinare numerosi piatti prelibati. Come, ad esempio, delle torte salate con formaggio filante o delle gustose creme con cui accompagnare la carne. Grazie a questo famoso ortaggio riusciremo a beneficiare al meglio del raccolto del nostro orto. L’autunno si riempirà di gustosi piatti facili da preparare.

