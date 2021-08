Ora che l’autunno sta per tornare a bussare alle nostre porte, torna il problema dell’influenza stagionale (tanto più temuto in tempi di pandemia). Anche in questo caso, l’alimentazione più letteralmente salvarci. Scegliere a tavola i cibi giusti può alzare le nostre difese immunitarie al punto da preservarci da virus e infezioni stagionali.

Tra queste medicine naturali c’è, per esempio, l’aglio. Le sue qualità antinfiammatorie, però, non si manifestano se ne mettiamo uno spicchio nel soffritto. Dobbiamo mangiarlo crudo. Infatti, pochi sanno che mangiando quest’alimento crudo assumiamo un potente antibiotico naturale che alza le difese immunitarie. Grazie alle sue qualità da superfood, l’aglio è uno dei deterrenti principali all’influenza. Il suo segreto è una molecola chiamata allicina.

Come riportato sulle loro pagine dagli esperti della Fondazione Veronesi, l’aglio è uno di quei cibi che può alzare le nostre difese. Il merito sarebbe dell’allicina, una delle molecole fondamentali presenti nell’aglio, che ha un forte effetto antinfiammatorio e antibatterico. Tuttavia, le qualità dell’allicina permangono solo a crudo.

Le molecole dell’allicina, infatti, si distruggono quasi del tutto durante la cottura. Non solo, pare che il loro effetto svanisca anche se tagliamo l’aglio a spicchi. L’allicina viene maggiormente prodotta quando schiacciamo l’aglio o lo trifoliamo a piccoli pezzi. In questo modo si “incontrano” due sostanze, dette rispettivamente alliina e allinasi, dalla cui unione nasce l’allicina.

Quindi, se vogliamo beneficiare delle proprietà antibiotiche dell’aglio, dobbiamo mangiarlo crudo e tagliuzzato finemente. Non certo la cosa più invitante per la gola, ma un vero toccasana per il nostro organismo.

Le altre qualità

L’aglio può essere considerato a tutti gli effetti un superfood. Questo significa che in pochi grammi di prodotto sono concentrati una miriade di benefici. Oltre all’effetto antibiotico sopracitato, l’allicina ha un comprovato effetto benefico per quanto riguarda il sistema cardiovascolare.

Grazie all’allicina, l’aglio abbassa la pressione alta e il colesterolo cattivo. Regolarizza la circolazione del sangue e riduce i livelli lipidici meglio di molti farmaci. Per questo l’aglio è ritenuto tra i migliori cibi nella prevenzione dell’aterosclerosi, agendo contro la formazione della placca ateromasica, che causa di questa problematica. Assumere aglio è anche uno dei migliori rimedi naturali che ci sia per prevenire problematiche cardiache.

Approfondimento

