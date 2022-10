Chi possiede un giardino o un orto, sa bene quanto sia fondamentale prendersi cura delle piante durante l’autunno e l’inverno. Con il cambio di temperatura, dobbiamo necessariamente pensare al benessere dei nostri piccoli arbusti e fare in modo che non temano il freddo.

Spesso, per proteggerle dal gelo e dagli agenti atmosferici in generale, è necessario coprirle con un telo di tessuto non tessuto. Questa azione è fondamentale per ridurre gli sbalzi termici e difenderle dalle gelate improvvise.

Ma anche la pacciamatura è un’operazione fondamentale. Si tratta di un metodo da sempre utilizzato, che consiste nel coprire il terreno alla base della pianta, con del materiale di vario tipo. Si utilizzano spesso delle foglie secche, la corteccia degli alberi, ecc. Questa operazione ha lo scopo di proteggere le radici dal gelo, evitare che nascano le erbe infestanti e mantenere l’umidità costante.

Resiste al freddo e alla siccità questa pianta dai fiori simili alle margherite

Per avere un giardino rigoglioso, in autunno e in inverno, è necessario coltivare delle piante forti e resistente. Sono tanti i piccoli arbusti che ci donano i loro meravigliosi fiori anche durante le stagioni fredde.

Pensiamo, ad esempio, alla ajania pacifica originaria dell’Asia centrale. Una pianta perenne e sempreverde di piccole dimensioni e di forma tondeggiante. Può essere coltivata sia in piena terra che in vaso, sul balcone di casa.

Le foglie della pianta sono molto belle e, se strofinate, emanano un profumo delicato. I fiori decorano il giardino fino al tardo autunno e somigliano a piccole margherite gialle.

Come prendersene cura

La pianta necessita di luce, ma non dei raggi diretti del sole che potrebbero rovinare le foglie. È molto resistente al freddo, anche se in inverno potrebbe perdere le sue bellissime foglie. Ma non temiamo, queste ricresceranno sane e rigogliose in primavera.

L’ajania pacifica, poi, necessita si un terreno soffice e non teme i lunghi periodi di siccità. Innaffiamola quando il terriccio si presenta completamente asciutto.

Per crescere rigogliosa, la pianta ha bisogno di un concime organico. Se coltivata in vaso, ricordiamo di utilizzare un contenitore di grandi dimensioni per agevolare la crescita delle radici.

Resiste al freddo e alla siccità questa pianta che potrebbe, però, essere colpita dagli afidi e dai parassiti. Ma facciamo attenzione anche al marciume delle radici che si svilupperebbe a causa delle abbondanti innaffiature. Per evitare questa malattia, svuotiamo sempre il sottovaso e stiamo attenti alla quantità di acqua utilizzata durante le innaffiature.

