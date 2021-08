Nell’ultimo periodo abbiamo scoperto quanto ci piace prenderci cura di orto e giardino. Queste attività ci regalano soddisfazione e tanto relax.

E con l’arrivo della nuova stagione dobbiamo pensare a tutti i lavoretti che dobbiamo fare. Non vogliamo di certo perdere tutti i risultati ottenuti fino ad oggi.

Sappiamo bene che questa pianta dorata illuminerà di splendore il nostro balcone o giardino anche d’autunno. Ma se parliamo di ortaggi o piante aromatiche, sappiamo come comportarci?

Grazie a questo articolo scopriremo come prenderci cura di una delle più famose piante aromatiche.

Perfetta per arricchire molti piatti di cucina ma adatta anche ad alcune bevande squisite. È tutto sarà estremamente facile.

Ecco come avere una pianta aromatica sempre profumata e abbondante con 1 solo trucchetto geniale

La menta viene spesso coltivata perché di bell’aspetto e molto profumata. Essendo una pianta perenne è facilissimo trovarla nei supermercati. O acquistarla direttamente in vaso.

Tutti la conoscono perché è una delle piante aromatiche più famose. È perfetta per dar maggior sapore a numerosi primi piatti. Utilizziamola seguendo questa ricetta. Il nostro risotto sarà ancora più gustoso e prelibato grazie a questo ingrediente fresco ed economico.

Inoltre, è utilissima per esaltare i cocktail e le tisane più comuni. E sappiamo che esistono numerose varietà di questa pianta perenne.

Ma con l’arrivo di settembre, la nostra menta è ormai vecchia. Quasi appassita. Le abbiamo provate tutte ma le nostre cure sembrano non aiutarla per niente.

Non perdiamo le speranze però. Ecco come avere una pianta aromatica sempre profumata e abbondante con 1 solo trucchetto geniale.

Grazie a questo prezioso consiglio riusciremo a far tornare la nostra menta bella e rigogliosa. E potremo potare facilmente sia la menta in vaso che quella in terra.

Non dovremo far altro che seguire queste pratiche istruzioni. Leggiamole insieme.

Come potare la menta

Quando pensiamo alla potatura di qualsiasi pianta, crediamo subito di dover fare un’impresa impossibile.

Per nostra fortuna, questa volta, non dovremo far niente di troppo complicato.

Infatti, ci basterà tagliare completamente la piantina della nostra menta. Sarà fondamentale tagliarla rasoterra.

Resteranno solo le radici che ovviamente rimarranno coperte dalla terra. A questo punto dovremo irrigare con moderazione la nostra pianta.

In questo modo, con l’arrivo dell’autunno, vedremo comparire un nuovo cespuglio. Che crescerà ancora più forte e rigoglioso di prima.

Ecco come garantirsi una menta profumata e rigogliosa anche d’autunno. Grazie a questo semplice trucco non rinunceremo mai al sapore ed alla freschezza della nostra menta.

