L’orto ed il giardinaggio sono due delle nostre più grandi passioni. Entrambe ci rilassano e ci regalano molte soddisfazioni.

Avevamo letto recentemente che “per meloni grandi e succosi bastano solo questi semplici trucchi gratuiti”. E siamo riusciti ad avere degli ottimi risultati.

Poi, abbiamo scoperto “come coltivare la rucola fresca e in modo rigoglioso”. E i nostri piatti hanno ottenuto quel tocco in più che li ha resi indimenticabili.

Ma cosa possiamo piantare e seminare nel nostro orto nel mese di agosto?

Anche questa volta scopriremo dei consigli utili per garantirci un abbondante raccolto anche in autunno.

Il mese di agosto è un mese di vacanze e relax. Proprio per questo possiamo finalmente passare più tempo nel nostro orto e curarlo al meglio.

Questo periodo è ideale per pensare alla nuova semina, soprattutto in previsione dell’autunno.

Ma a quale verdura possiamo pensare?

Solo pochi sanno cosa seminare ad agosto per un raccolto davvero abbondante e rigoglioso. E che ci permetterà di gustare ortaggi buoni e salutari.

Infatti, agosto è il mese ideale per interrare cavolfiori, broccoli e cavoletti di Bruxelles.

Senza dimenticarci del cavolo cappuccio e della verza.

Con poca fatica otterremo degli ottimi ortaggi saporiti che potremo gustare al meglio e per molto tempo.

Potremo assaporarli crudi o cotti e potremmo sbizzarrire la nostra creatività tra zuppe e primi piatti.

Ricordiamoci, poi, che “per irrigare con pochi soldi il nostro orto ci servirà solo questo pratico oggetto”.

Un consiglio prezioso

Piantare e seminare in questo mese dell’anno richiede una particolare attenzione. Essendo un mese spesso molto secco e privo di precipitazioni, dovremo fare molta attenzione al terreno.

Per far crescere al meglio le nostre verdure dovremo bagnare con cura la terra attorno alle piantine.

Utilizziamo solo acqua a temperatura ambiente. In questo modo non creeremo troppa differenza tra la temperatura della terra e dell’acqua. E le nostre piantine non subiranno nessun trauma.

Finalmente il nostro raccolto sarà abbondante e rigoglioso e questo ci riempirà di orgoglio.