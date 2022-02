Questa torta senza zucchero e senza farina sta spopolando perché facile, buonissima e con poche calorie

La ricetta che presenteremo oggi riguarda un dolce adatto a tutti i momenti della giornata, dalla colazione alla merenda, dallo spuntino fino al dopo pasto. Inoltre risulta alquanto semplice e veloce nella preparazione, senza per questo sacrificare il gusto finale.

Alcuni dettagli su questa torta senza zucchero e senza farina sta spopolando

Si tratta di una torta perfetta per chi è intollerante al glutine e/o al lattosio. Inoltre, come vedremo quando elencheremo gli ingredienti, è anche senza lievito. Nonostante tutti questi “senza”, il dolce risulterà comunque molto piacevole.

In linea di massima, potrebbe anche andare bene per chi ha problemi di colesterolo o di glicemia alti. Tuttavia, per la presenza di uova, al riguardo sarebbe bene sentire il parere del proprio medico prima di assumere eventuali iniziative personali.

Inoltre nella preparazione troviamo l’eritritolo che mantiene basso l’indice glicemico del dolce. In alternativa, l’eritritolo potrebbe essere sostituito anche con la stevia, anche se in percentuali diverse. Al pari della stevia, l’eritritolo è un dolcificante per diabetici con zero calorie, utile per dimagrire e risparmiare soldi dal dentista.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

125 gr di farina di mandorle;

5 uova (ne servono 7, invece, per questa soffice torta tipicamente invernale);

125 gr di cioccolato fondente;

2 cucchiai di eritritolo;

50 gr di frutta secca sminuzzata.

Questa torta senza zucchero e senza farina sta spopolando perché facile e buonissima e con poche calorie

Come già anticipato, la preparazione di questo dolce è davvero semplice e veloce. Anzitutto iniziamo a preriscaldare il forno a 180° in modalità statica.

Iniziamo a lavorare con la frusta gli albumi delle uova a neve ben ferma. A seguire passiamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente.

In una terrina a parte, invece, lavoriamo i tuorli con l’eritritolo, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto aggiungiamo la farina di mandorle molto lentamente, un cucchiaio alla volta.

Aggiungiamo al composto anche il cioccolato fondente ed ultimiamo con la frutta secca sminuzzata.

A questo punto trasferiamo il tutto in uno stampo ed inforniamo per circa mezz’ora. Il dolce sarà pronto quando avrà formato una crosticina in superficie e risulterà leggermente umido al centro.

Approfondimento

Questo irresistibile tiramisù senza zucchero e con poche calorie è super cremoso e golosissimo.