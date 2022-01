Il dolce che presentiamo oggi è davvero speciale perché oltre a presentarsi alto e morbido ha un gusto unico. Il motivo è legato all’aroma delle arance, della cannella e del cioccolato fondente che ritroviamo tra gli ingredienti della ricetta. Risulterà una vera delizia ad ogni morso, e perfetta in qualsiasi ora della giornata.

A preparazione ultimata, la nostra casa sarà un luogo magico intriso di profumi inebrianti e dolci carezze al cuore con questa soffice torta invernale pronta in pochi minuti.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

500 gr di farina 00;

200 gr di zucchero;

130 gr di burro fuso;

7 uova a temperatura ambiente;

80 gr di gocce di cioccolato fondente;

1 cucchiaino di cannella;

1 bustina di lievito per dolci;

2 arance (succo e scorza grattugiata);

1 pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

Prepariamo questa torta dai profumi inebrianti e che scalda il cuore

Per prima cosa setacciamo la farina e il lievito. In una ciotola a parte lavoriamo gli albumi delle uova a neve ben ferma.

A parte, lavoriamo i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Trasferiamo lentamente il burro poi, un cucchiaio alla volta, la farina inglobandola senza smontare il composto.

Aggiungiamo il pizzico di sale, il cioccolato, il succo e la scorza di arance, la cannella e il lievito. Inglobiamo per ultimo gli albumi di uova, lentamente e con lo stesso movimento dal basso verso l’alto.



Versiamo il composto in uno stampo con il buco, alto e di diametro medio, precedentemente imburrato e infarinato.

Inseriamo in forno preriscaldato a 180 gradi, per circa 45 minuti, stando attenti a fare la prova stecchino per capire il momento perfetto per sfornare il dolce.

A cottura ultimata facciamo sostare la torta in forno con lo sportello aperto per circa 15 minuti.

Una volta intiepidita, la faremo raffreddare del tutto su una gratella. Serviamola con una decorazione di zucchero a velo e una tazza di tè verde fumante. Sarà un successone.

