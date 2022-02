L’antico popolo dei Celti godeva di una saggezza fuori dal tempo. I Druidi, sacerdoti del culto, facevano previsioni sul futuro, sulle battaglie e sulla vita. Dalla loro mistica conoscenza nasce l’interpretazione moderna del loro antico oroscopo.

A differenza di quello occidentale, che si basa sulla lettura delle stelle e degli astri, l’oroscopo celtico aveva altre “radici”. Un’affermazione quasi letterale. Per i Celti, infatti, il futuro e i caratteri delle persone potevano essere associati a quelli degli alberi.

Ogni persona è associata a una particolare pianta, in base al periodo in cui si è nati. L’albero, per i Celti, era il simbolo del ciclo della vita.

Questo sarà un anno particolarmente favorevole per chi è nato sotto il segno del Fico, per il quale l’oroscopo celtico 2022 predice tanta fortuna.

Anzitutto, come fare per capire se il proprio protettore è l’albero del Fico? Niente di più facile. Per i celti l’anno era diviso in 4 parti dalle feste sacre di Samain, Imbolc, Beltane e Lunasa. A differenza dell’oroscopo occidentale, che conta 12 segni, uno per ogni mese, quello celtico conta invece 21 “segni” o alberi.

Si parte dall’Abete e si finisce con l’Ulivo. Ogni albero è riferito a due periodi diversi dell’anno. Il Fico, in particolare, è il protettore e simbolo dei nati tra il 14 e il 23 giugno e di quelli nati dal 12 al 21 dicembre. Per queste persone, dunque, come andrà l’anno 2022?

L’oroscopo celtico 2022 predice tanta fortuna e denaro per i nati sotto la protezione di quest’albero mistico

L’aspetto affettivo, sentimentale e amoroso sarà molto piacevole. Ci sono grandi emozioni all’orizzonte, soprattutto a inizio dell’anno, nel primo trimestre.

In quei giorni si potrà incontrare una persona nuova con cui creare un legame importante e solido. Una vera ventata di vita e gioia attesa da anni. Soprattutto le storie nate all’estero sono particolarmente baciate dalla fortuna.

Tuttavia, è sul lavoro, sull’aspetto economico e quello di salute che il Fico splenderà davvero nel 2022.

A livello, infatti, professionale sarà un ottimo periodo. In azienda o ufficio nasceranno ottimi rapporti lavorativi con i colleghi. Il livello d’energia sarà altissimo e grazie a questo aspetto una promozione sarà dietro l’angolo.

Il 2022 è l’anno per incrementare i guadagni e fare spese prima impensabili. Saranno mesi fortunati e ricchi di occasioni.

Anche l’aspetto di salute e forma fisica è particolarmente favorito. Il 2022 per i nati sotto il segno del Fico sarà un periodo molto positivo per ritrovare sé stessi, i propri bisogni e necessità. È l’occasione giusta per dedicarsi del tempo e farlo fruttare al meglio.