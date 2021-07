La Stevia Rebaudiana Bertoni è una pianta detta anche “erba dolce” che proviene dal Paraguay. Deve il suo nome ai due studiosi che scoprirono e studiarono le proprietà di questa pianta.

Conosciamola più da vicino, ecco il dolcificante naturale per diabetici con 0 calorie per dimagrire e risparmiare soldi dal dentista.

Da dove proviene il potere dolcificante della stevia

La stevia è un dolcificante che dal punto di vista chimico è classificato come edulcorante naturale. Tra questi oltre alla stevia troviamo il fruttosio, il lactitolo, il mannitolo, il maltitolo, il sorbitolo, lo xilitolo e l’isomalto. Tra quelli di sintesi invece il più conosciuto è l’aspartame.

La stevia fa parte della famiglia delle Asteraceae e del genere Stevia, che comprende circa 240 specie diverse. Questa pianta presenta delle foglie lunghe circa 3 cm e dal bordo seghettato. Bene, il potere dolcificante della pianta è tutto concentrato lì.

La stevia in polvere o quella liquida di produzione industriale che di norma si consuma, ha un retrogusto simile alla liquirizia. Per evitare questo inconveniente, la si potrebbe coltivare a casa al pari delle erbe aromatiche ed utilizzarne le foglie fresche per dolcificare. Una foglia fresca di stevia dolcifica 30 volte di più del saccarosio. Se essiccate e ridotte in polvere, fino a 300 volte rispetto al saccarosio.

Normativa ed utilizzi della stevia

In origine venne utilizzata negli anni Settanta in Giappone per dolcificare prodotti di pasticceria ed alimentari come gelati, yogurt, etc. Dal 2008 la si utilizza in America nella Coca Cola e Pepsi Cola light e per le gomme da masticare.

In seguito, dopo diversi studi che hanno confermato la sicurezza del suo consumo, in Europa è giunto il Regolamento 1131/2011 sugli edulcoranti ed additivi alimentari. Esso autorizza un consumo di stevia pari a 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, con una purezza al 95% o superiore.

Dunque, ecco il dolcificante naturale per diabetici con 0 calorie per dimagrire e risparmiare soldi dal dentista

Sono stati riconosciute diverse proprietà alla stevia, sempre dopo diversi studi in laboratorio. Essa ha sia glucosidi che sono dei dolcificanti, sia diterpeni che sono eccitanti. Inoltre presenta flavonoidi e vitamina A e C.

In particolare si è visto che lo stevioside, che fa parte dei glucosidi con potere dolcificante, agisce su due fronti. Come vasodilatatore sistemico contro l‘ipertensione e sulla beta cellula per la secrezione di insulina. Anche l’isosteviolo, che fa parte dei diterpeni, migliora la sensibilità al glucosio. Ecco perché in base agli studi effettuati la stevia risulta avere proprietà ipoglicemizzanti e antiperglicemici.

Ma perché usare la stevia aiuta a perdere peso?

Perché si tratta di un dolcificante privo di calorie. Dunque adottando uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e praticando regolare attività fisica, aiuta a favorire il dimagrimento con una riduzione dell’apporto calorico.

Inoltre si è visto che la stevia è antimicrobica e dunque adatta, anche grazie al suo sapore gradevole, come ingrediente per dentifrici e colluttori.

Ancora, la stevia è considerata un equilibratore di mucose, cute e del cavo orale anche perché priva di zucchero. Infine non provoca né placca né carie dentali, e quindi aiuta anche a tagliare le spese dal dentista.

