Mancano pochi giorni per dire addio a questo ottobre 2020. Un momento caratterizzato da numeri record di contagi da Covid-19 in Italia come nel resto del mondo. Tra il timore del virus e la paura di nuovi lockdown non resta che andare avanti e cercare di resistere al triste periodo storico in corso.

A rallegrare le cupe giornate d’autunno, il cibo, quello genuino dei territori italiani. Ed è giusto esaltare e valorizzare i prodotti tipici di un’Italia che vuole rialzarsi dalla pandemia più forte di prima. In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai suoi Lettori una ricetta ricca di gusto e piena dei sapori delle prelibatezze del Bel Paese. La parmigiana di patate e zucca non ha eguali e si prepara in un batter d’occhio.

Ingredienti per sei persone

6 patate;

600 g di zucca;

100 g circa di prosciutto cotto o speck;

100 g di provolone dolce;

Parmigiano grattugiato q.b.;

Olio entra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.;

1 aglio;

Brodo di verdure.

Ospiti felici e contenti con la parmigiana di patate e zucca pronta in 20 minuti. Preparazione

Da provare assolutamente, questa ricetta garantisce un successo assicurato. Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare a dadini la zucca. Poi, in una teglia, bisogna far soffriggere, per un paio di minuti, un filo l’olio ed uno spicchio d’aglio. Inserire nella teglia anche i pezzetti di zucca. Per far insaporire, sfumare con due, massimo tre bicchieri di brodo di verdure, versati un po’ alla volta, poi aggiungere sale e pepe quanto basta ed eliminare l’aglio. Pian piano, la zucca si ammorbidirà ed il brodo si asciugherà. Spegnere il fuoco e lasciare da parte.

A questo punto, è il turno delle patate. Bisogna lavarle e tagliarle a fatte. Successivamente, prendere una teglia e disporre le fette di patate al suo interno. Versare sulle patate uno strato di zucca. Decorare con fette di provolone dolce e prosciutto. Infine, spolverare con il parmigiano grattugiato. Ripetere l’operazione per due, massimo tre volte. Infornare a 190° per circa 15 minuti ed il gioco è fatto.

Se “Ospiti felici e contenti con la parmigiana di patate e zucca pronta in 20 minuti” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Ecco come deliziare gli ospiti con la focaccia all’uva pronta in pochi minuti“.