La seduta di Piazza Affari di ieri, mercoledì 6 ottobre, ci ha dato due indicazioni molto interessanti. Questi due informazioni saranno da tenere in conto per le ultime due sedute della settimana ma anche in quelle successive.

Le 2 informazioni cruciali da tenere presenti per le prossime sedute di Piazza Affari

Ieri per la Borsa di Milano e per i mercati azionari del Vecchio Continente è stata una pessima giornata. In avvio di seduta i prezzi delle Borse hanno iniziato a scendere pesantemente. Solamente a metà giornata hanno invertito il trend e recuperato terreno. Alla fine della seduta l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,3% a 25.605 punti, recuperando metà di quanto perso nella mattinata.

Le vendite sono scattate sull’improvviso rialzo dei rendimenti delle obbligazioni governative. In avvio di seduta il rendimento del titolo decennale tedesco, Bund, era salito del 10%, quello del BTP italiano del 6%. Un’improvvisa ondata di vendite sul mercato obbligazionario ha causato l’impennata dei rendimenti dei titoli di Stato decennali e il crollo dei prezzi delle obbligazioni. Questi hanno trascinato al ribasso anche i mercati azionari. Il timore dell’inflazione ha scatenato l’ondata delle vendite. Gli operatori hanno paura che le banche centrali possano anticipare le mosse sul mercato monetario, dando vita ad un rialzo dei tassi.

Questa è la prima informazione che ricaviamo dalla seduta di ieri. Il timore dell’inflazione del rialzo dei tassi, non abbandonerà molto presto gli operatori. Con questo fattore occorrerà fare i conti probabilmente a lungo.

La seconda informazione cruciale

Alla luce di quanto accaduto ieri, il torello prospettato in questo articolo, diventa improbabile. Il rialzo della seduta di martedì 5 ottobre, in particolare dei bancari, faceva sperare nella fine dello snervante movimento laterale dei prezzi. Invece la botta della giornata di ieri ha quasi azzerato queste speranze, almeno per le prossime sedute.

Queste sono le 2 informazioni cruciali da tenere presenti per le prossime sedute di Piazza Affari. Con questi chiari di luna, una nuova fase rialzista per ottobre si allontana. Anche se un ennesimo colpo di scena potrebbe ribaltare nuovamente lo scenario del nostro listino che per il momento rimane incerto.

Nella seconda parte della seduta di ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha recuperato parte delle perdite patite la mattina e ha chiuso in ascesa. Se il recupero continuasse anche nella seduta di oggi, il superamento dei 25.700 punti potrebbe riportare i prezzi in area 25.900/26.000 punti. Ma sei prezzi scenderanno nuovamente sotto la soglia dei 25.500 punti, specialmente nella prima parte della seduta, allora arriveranno a 25.300 punti. Questo evento peggiorerebbe ulteriormente lo scenario attualmente debole e incerto.

