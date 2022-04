Davvero spesso sorge in noi la voglia di qualche gustoso dolce che possa appagare le nostre papille gustative.

Altrettanto spesso, però, abbandoniamo l’idea perché magari in casa abbiamo pochissimi ingredienti e in più anche il tempo scarseggia. In realtà, non serve per forza una dispensa traboccante e un’intera giornata per lanciarsi nella preparazione di un dolce. Ne esistono di davvero semplici ma buonissimi, come uno privo di uova e farina o un altro che si prepara in 15 minuti. Nel vasto elenco che troveremo spulciando le ricette, poi, potremmo anche trovarne qualcuna che ben si presti a una colazione dolce ma leggera. È il caso di questa torta facile da fare in casa che andremo a vedere.

Ingredienti leggeri

La ricetta di questa torta è semplice, richiede davvero pochi ingredienti ed è anche light. Infatti, è priva di burro, latte e zucchero. Al posto di quest’ultimo utilizza la stevia, un dolcificante naturale estratto da una pianta. La stevia è più dolce dello zucchero, ma avrebbe zero calorie, il che la rende adatta anche ai diabetici. Bisogna però non eccedere nelle quantità perché potrebbe avere un effetto lassativo.

Per preparare questa torta ci serviranno:

100 g di stevia;

300 g di carote;

80 g di farina;

250 g di mandorle;

4 uova;

arancia biologica;

lievito per dolci;

Questa torta facile da fare in casa con pochi ingredienti è senza zucchero e burro ma super golosa a colazione

Come prima cosa peliamo le carote e tagliamole finemente. Dopo di che, compiremo la medesima operazione con le mandorle. Prendiamo queste ultime e inseriamole in un mixer per tritarle fino a raggiungere una sorta di farina. Mettiamo da parte e tritiamo nel mixer anche le carote. Prendiamo due ciotole e separiamo i tuorli dagli albumi.

Aggiungiamo ai tuorli la stevia e lavoriamo con le fruste elettriche. Grattugiamovi la scorza dell’arancia. Sempre con le fruste elettriche montiamo a neve gli albumi, assicuriamoci che diventino belli spumosi. Se non dovessimo disporre di quelle elettriche, potremmo anche procedere con una frusta a mano, ma ovviamente richiederà più olio di gomito. Uniamo ai tuorli le mandorle e le carote. Incorporiamo poi gli albumi servendoci di una paletta e stando attenti a non smontarli. Effettuiamo movimenti lenti e non troppo energici.

Prendiamo un setaccio e passiamovi la farina di modo da averla priva di grumi. Uniamo anche quest’ultima al composto e aggiungiamo il lievito. In una teglia stendiamo la carta forno e riscaldiamo il forno a 180 gradi. Versiamo il preparato nella teglia e inforniamo. Dovrà cuocere una mezz’ora circa. Una volta ben cotta, possiamo sfornarla. Lasciamo raffreddare ed ecco che finalmente siamo pronti a lasciarci estasiare. Il suo gusto e profumo ci conquisteranno.

