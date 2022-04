Molti in questo periodo assumono multivitaminici ma occhio a utilizzarli in concomitanza con questi farmaci per evitare pericolose interazioni

La primavera è appena iniziata ma, alcuni di noi, già iniziano ad avvertire i suoi effetti, come spossatezza e scarse prestazioni fisiche e mentali.

Si tratta di una frequente reazione ai mutati ritmi di vita, all’aumento delle ore di luce e, in alcuni casi, ad un’alterazione del ciclo sonno-veglia.

Si, perché così come la natura, le piante, gli animali, anche il nostro corpo piano piano si risveglia dal torpore invernale. Nel farlo, però, potrebbe incontrare qualche difficoltà passeggera.

È in questa fase che tanti di noi ricorrono a integratori di vitamine.

In un quadro di sintomi riconducibili a un “ho bisogno di qualcosa che mi tiri su”, tanti finiscono su una particolare categoria di integratori.

Molti, infatti, in questo periodo assumono multivitaminici, associando la pericolosa credenza che vitamine e integratori possano essere sempre presi con leggerezza.

L’alimentazione può fare tanto anche da sola

Al pari di altri medicinali, gli integratori di vitamine andrebbero assunti dietro consiglio medico.

Pertanto, se stiamo vivendo un periodo in cui siamo particolarmente affaticati e non riusciamo a ingranare, rivolgiamoci prima di tutto al nostro medico di fiducia.

Sarà lui a indirizzarci, ad esempio, verso esami specifici, se necessari, per valutare il nostro complessivo stato di salute.

A quel punto potrà indicarci le integrazioni necessarie e specifiche per il nostro organismo.

Teniamo conto, inoltre, del fatto che, molti nutrienti, minerali e vitamine fondamentali possono essere assunte già con la semplice alimentazione.

Esisterebbe, ad esempio, un particolare tipo di frutta secca, in grado di aiutarci in questo periodo in cui i capelli cadono in abbondanza.

Per una buona salute cardiovascolare, poi, sembrerebbe essere cruciale la vitamina E, che possiamo trovare in tanti ottimi alimenti.

Insomma, volendo “curarsi” a tavola, i modi non mancheranno di certo.

Molti in questo periodo assumono multivitaminici ma occhio ad utilizzarli in concomitanza con questi farmaci per evitare pericolose interazioni

Tuttavia, se abbiamo optato per uno dei tanti multivitaminici da banco che solitamente iniziano a spopolare proprio in questi mesi, prestiamo molta attenzione.

Ci sono infatti alcuni casi in cui sarebbe meglio evitarne l’assunzione, per non incorrere in interazioni più o meno rischiose.

Ad esempio, se nei nostri integratori è contenuto il ferro, dovremmo evitare di utilizzarli in concomitanza con antiacidi, levodopa, alcuni antibiotici e farmaci tiroidei.

Se a essere presente nella composizione è, invece, l’acido folico, dovremmo evitarli se assumiamo anche antiepilettici.

Ricordiamo, infine, che i multivitaminici potrebbero avere alcuni effetti collaterali leggeri ma fastidiosi.

Tra questi possiamo trovare diarrea, stitichezza o fastidi gastrici.

Prima di fare acquisti azzardati, dunque, facciamo visita al nostro medico senza esitazione.