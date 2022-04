In questo periodo successivo alla pandemia in molti organizzano dei brevi viaggi in città europee. Grazie ai voli low cost è possibile volare per poche decine di euro e raggiungere importanti capitali. Barcellona, Amsterdam e Praga sono tra le mete più gettonate, ma non solo.

Oggi vogliamo parlare di una città che nasconde attrazioni interessanti e una storia unica. Vedremo perché è una città da conoscere, per una vacanza breve o lunga. Infatti, in molti si innamorano di questa capitale europea.

Un’identità unica nel suo genere

Ci sono Paesi e culture che nascondono tratti unici e inimitabili. Tra questi non possiamo che pensare all’Irlanda, un Paese di una cultura antica e unica.

La lingua, la musica e le tradizioni di questo Paese sono inimitabili e suggestive. Basti pensare alla tipica atmosfera dei pub, le musiche ballabili e le birre scure. C’è una città che racchiude tutti questi tratti ed è, ovviamente, è Dublino.

Questa capitale europea è un po’ “sui generis”. Di piccole dimensioni, non è la classica città d’arte turistica, ma è tutta da scoprire e da approfondire. Spesso i turisti non gli danno l’importanza che meriterebbe, prediligendo città come Galway e Belfast, le scogliere e la costa atlantica. In realtà, Dublino ospita decine di musei unici al Mondo e un’atmosfera davvero imperdibile.

In molti si innamorano di questa capitale europea ricca di musica e attrazioni

Se scegliamo la capitale irlandese per un lungo weekend, possiamo visitare il quartiere di Temple Bar, celebre per gli storici pub coloratissimi e ricchi di musica.

Non possiamo dimenticarci, poi, di passeggiare per Grafton Street e di fare shopping nei lussuosi negozi del centro.

Tra una visita alla cattedrale di San Patrizio e al Trinity College non possiamo perderci il Museo Archeologico Nazionale. Questo gioiello poco noto ospita reperti archeologici celtici davvero incredibili.

Per una gita in giornata, invece, perfetta è l’escursione al promontorio di Howth, una penisola ventosa e dal panorama sublime.

Alla sera, poi, non possiamo non regalarci un concerto di musica dal vivo in uno degli unici pub tipici che offrono le birre di ogni tipo.

Se crediamo di aver visitato le più belle capitali europee, non possiamo dimenticarci Dublino, che con le sue affollate vie, i suoi ponti pedonali e i suoi verdissimi parchi ci aspetta per farci innamorare.

