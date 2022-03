Quasi tutti stravediamo per i dolci e strabuzziamo gli occhi quando ce ne troviamo davanti uno davvero invitante e dal profumo irresistibile. Un buon dessert, dunque, non può mancare al termine di una cena con ospiti, dovrà anzi essere una degna chiusura in bellezza.

Non tutti però siamo degli esperti pasticcieri e ciò potrebbe metterci in difficoltà. In realtà, per fare un figurone basta trovare ricette semplici ma dal sicuro successo.

Come uno strudel con pasta sfoglia dal ripieno alternativo, un pudding di mele o questa cremosissima torta di mele senza lievito.

Né una ciambella né la solita crostata

La torta di mele sicuramente è uno dei dolci classici più amati e diffusi grazie al sapore suadente e alla semplicità di preparazione. Ne esistono tante versioni golose, ma se vogliamo distaccarci dalla solita, vi è una ricetta davvero interessante.

Si tratta di una sorta di crostata preparata con una pasta particolare e non con la solita frolla, cioè la leggera pasta sucrée, perfetta con la frutta.

Per preparala ci serviranno:

250 g di farina;

2 uova;

100 g di zucchero a velo;

100 g di burro;

scorza di limone biologico;

1 pizzico di sale.

Togliamo il burro con un po’ d’anticipo dal frigorifero per lasciarlo ammorbidire a temperatura ambiente. In una ciotola mescoliamo tutti gli ingredienti assieme e impastiamo fino a quando non otteniamo un composto liscio e omogeneo. Avvolgiamo la pasta in pellicola trasparente e poniamola in frigorifero a riposare per un paio d’ore.

Questa cremosissima torta di mele senza lievito ma con yogurt e limone è facile da preparare e buona da morire

Per il ripieno:

250 g di latte;

120 g di yogurt bianco;

30 g di farina;

scorza di limone biologico;

70 g di zucchero;

4 tuorli;

2/3 mele;

zucchero di canna.

Prepareremo una buonissima crema diversa dalle solite. Mettiamo un pentolino sul fuoco con all’interno il latte, lo yogurt e la scorza di limone. Non alziamo troppo la fiamma.

In una ciotola sbattiamo i tuorli con lo zucchero e pian piano incorporiamovi la farina. Una volta mescolati questi ingredienti li aggiungeremo nel nostro pentolino e gireremo con una frusta per ottenere una crema bella liscia. Mentre la facciamo raffreddare tagliamo a fettine le mele. In una teglia coperta da carta forno, stendiamo sul fondo il nostro impasto precedentemente preparato. Pratichiamovi dei fori con la forchetta. Poniamovi all’interno la nostra crema e al di sopra le mele, ricoprendole con una spolverata di zucchero di canna. Inforniamo a 180 gradi per circa tre quarti d’ora.

Porteremo in tavola una torta dalla sfoglia fragrante e dalla crema insuperabile, il tutto unito alla morbida dolcezza delle mele. Una vera bontà che farà fare a tutti il bis.

