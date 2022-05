Pochi lo sanno, ma in auto questo oggetto insospettabile si può estrarre salvandoci la vita in alcune circostanze

Le automobili che guidiamo sono spesso dei veri prodigi dell’ingegneria. La progressiva e costante attenzione ai dettagli si evolve ormai da più di cento anni per poter garantire maggiore sicurezza a chi guida e ai passeggeri. Alcuni dettagli degli interni dell’auto sono andati cambiando con il tempo proprio per questa ragione. Basti pensare che fino agli anni ’60 l’apertura delle portiere avveniva nel verso opposto a quello in cui siamo abituati.

Poi con il tempo ci si è resi conto che sarebbe stato più saggio rendere la fuoriuscita dal veicolo meno immediata. In questo modo, si sono ridotti moltissimo gli incidenti dovuti all’apertura improvvisa degli sportelli. Tra tutti questi piccoli trucchetti, segnaliamo un oggetto che spesso non viene considerato come parte della sicurezza in auto, ossia il poggiatesta.

Una trovata semplice ma geniale

Probabilmente lo abbiamo sempre ritenuto come un elemento collegato alla comodità dei passeggeri. Tuttalpiù, il fatto che sia estraibile, lo riteniamo utile in caso si debbano traportare oggetti voluminosi. Basterebbe toglierlo per guadagnare un po’ di spazio. Oppure potremmo pensare che si può utilizzare come cuscino portatile qualora dovessimo dormire all’interno del nostro veicolo. In tal caso, potremmo estrarlo e utilizzarlo per stare più comodi.

Eppure, tutte queste funzioni non spiegano interamente la ragione per cui questo oggetto è stato concepito come estraibile. Il vero aspetto di rilievo, che potrebbe salvarci la vita, è costituito dalle due assi di ferro che collegano il poggiatesta al sedile. In caso di emergenza, la durezza del ferro può servire a rompere un finestrino. Pochi lo sanno, ma in auto questo oggetto può essere una vera ancora di salvezza. Sarebbe questo l’incredibile motivo per cui i poggiatesta sono realizzati così. Ma vediamo in quale concreta circostanza potremmo averne bisogno e cosa possiamo fare per utilizzarli appropriatamente.

Pochi lo sanno, ma in auto questo oggetto insospettabile si può estrarre salvandoci la vita in alcune circostanze

Per quanto siano situazioni poco desiderabili e per fortuna rare, può capitare di rimanere bloccati all’interno dell’auto. Pensiamo ad un’inondazione improvvisa. Oppure ancora può succedere di fermarci in un sottopassaggio che è completamente allagato con l’acqua che non consente l’apertura della portiera. Oppure potremmo trovarci coinvolti in un incidente che impedisce il funzionamento delle componenti elettriche e in cui non possiamo uscire. Qualsiasi sia il motivo, potremmo avere bisogno di uscire dall’auto e non avere opzioni. In questo caso l’unica soluzione potrebbe essere dover rompere il finestrino.

Ecco allora che dopo aver estratto un poggiatesta possiamo utilizzare le due assi di ferro. Basterebbe nella maggior parte dei casi appoggiare le punte contro l’angolo basso del vetro. Qui possiamo fare leva puntando le assi sulla cavità da cui proviene il finestrino. Oppure ancora assestare un paio di colpi secchi. Il vetro andrà in frantumi e noi avremo modo di uscire. Speriamo di non avere mai bisogno di questa funzione nascosta.

