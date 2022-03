Per pulire gli infissi in legno e alluminio delle finestre questo insospettabile ed economico prodotto potrebbe farci dimenticare velocemente olio, aceto e bicarbonato

Inizia ufficialmente la primavera e il momento che molti di noi temevano: quello delle pulizie di stagione. In questi giorni saremo impegnati con il lavaggio delle coperte invernali, con la pulizia degli armadi e con altre fastidiosissime e faticose operazioni. Una delle peggiori in assoluto è quella della pulizia degli infissi. Se viviamo in un luogo di mare, gli infissi hanno accumulato salmastro o umidità. Oppure si sono riempiti di sporcizia e macchie difficili da togliere, almeno fino a oggi. Infatti, per pulire gli infissi in legno e alluminio delle finestre e farli tornare splendenti come nuovi, potremmo usare un prodotto a cui pochi pensano. Per una volta riusciremo forse a mettere da parte i classici olio, aceto e bicarbonato.

Il prodotto ideale per la pulizia degli infissi

Il prodotto, che andremo a utilizzare sia sul legno che sull’alluminio, è la spesso snobbata cera d’api. Tutti conoscono le sue proprietà per la conservazione dei formaggi o per la preparazione di cosmetici. In pochi, però, sanno che spesso la cera d’api viene utilizzata anche per la creazione di detergenti e saponi. E oggi scopriremo come sfruttarla per pulire, lucidare e proteggere i nostri amati infissi.

Come pulire gli infissi in legno con la cera d’api

Prima di applicare la cera d’api sul legno, dovremo effettuare due operazioni preliminari. La prima è quella di rimuovere l’eventuale strato di polvere in superficie. Per questo avremo bisogno di un panno elettrostatico. La seconda operazione sarà quella di togliere le macchie, se ci sono. Per farlo useremo dell’acqua e un sapone neutro delicato. Se non ci sono macchie, possiamo procedere con la cera d’api.

In commercio possiamo trovare spray già pronti. Passiamoli sugli infissi e facciamo asciugare. Se invece abbiamo acquistato un panetto di cera, dobbiamo farlo sciogliere e poi diluire con un solvente vegetale. Il tutto facendo attenzione all’eventuale infiammabilità del solvente e alle proporzioni tra prodotti.

Preparato il prodotto, dovremo passarlo con un panno sugli infissi e aspettare che agisca. Evitiamo gli stracci di lana. Rischiano di lasciare peli sul legno.

Per pulire gli infissi in legno e alluminio delle finestre questo prodotto potrebbe farci dimenticare velocemente olio, aceto e bicarbonato

Possiamo usare la cera d’api anche se abbiamo i telai delle finestre in alluminio. Il procedimento è praticamente lo stesso. Togliamo la polvere, rimuoviamo eventuali macchie con acqua e sapone (in questo caso possiamo aiutarci anche con il bicarbonato) e poi passiamo la cera. Iniziamo con pochissima cera alla volta e spalmiamola sempre nella stessa direzione con un panno morbido.

Avremo infissi belli e lucenti come appena comprati. Se abbiamo dubbi o temiamo di rovinare le superfici, possiamo sempre rivolgerci per un consiglio a un restauratore o a una ditta specializzata in infissi.

