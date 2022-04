Con l’arrivo delle belle giornate siamo tutti più propensi a delle gite fuoriporta per passare il tempo. Invece delle solite passeggiate intorno alla città o della classica scampagnata in montagna.

Vorremmo andare all’avventura e conoscere nuovi posti mai visti prima. Magari ammirando le bellezze del paesaggio o visitando luoghi storici davvero affascinanti. Il fatto è che non vorremmo passare troppo tempo fuori casa o comunque una giornata in giro.

Per questo nell’ultimo periodo sono tante le persone che preferiscono delle gite brevi ai viaggi lunghi. Neanche l’intero weekend fuori, ma anche solo una giornata per staccare dalla solita routine.

Questa splendida cittadina poco conosciuta tra Toscana e Umbria si visita in un giorno per una gita in primavera

Abbiamo già parlato di 3 luoghi vicino a Milano perfetti per una gita primaverile. Ideali per chi vive nella grande città e vorrebbe respirare un po’ di aria pura. Oggi invece ci sposteremo un po’ più a Sud, ma non troppo, fermandoci nel Centro Italia.

Oltre a Firenze, Perugia e altre città più conosciute tra Toscana e Umbria, si nasconde una piccola gemma. Questa cittadina è l’ideale se vogliamo passare una giornata alla scoperta di nuovi luoghi meno affollati. Stiamo parlando di Cortona, nella provincia di Arezzo.

Un piccolo centro storico davvero affascinante

Arrivarci è davvero facilissimo e si può parcheggiare appena fuori le vecchie mura. Si arriva a piedi nella splendida Piazza della Repubblica, con il suo Palazzo Comunale. Stupenda è la caratteristica torre dell’orologio risalente al Quattordicesimo Secolo. Passando poi a Piazza Signorelli, dove si trova il Palazzo Casali e il Teatro Signorelli.

Un salto poi alla rocca fortificata della Fortezza di Grifalco, completamente ristrutturata nel 1500. Da qui è possibile ammirare tutto il panorama che sovrasta la Val di Chiana. Ma non possiamo fare a meno di visitare anche la Basilica di Santa Margherita, patrona di Cortona.

Perdersi nei suoi vicoli e stradine è un vero spettacolo per gli occhi. Il modo migliore di visitare questi luoghi è girare senza meta e godersi lo spettacolo. Il vantaggio è sicuramente che, non essendo molto grandi, non richiedono più di un giorno per visitarli.

Una chicca che vale la pena visitare

Un castello in rovina che sembra uscito direttamente da un racconto o una fiaba. La Rocca di Pierle ci lascerà senza parole e ci catapulterà in un periodo lontano. Purtroppo però si tratta di una proprietà privata, quindi non visitabile all’interno. Ma possiamo ammirarla dall’esterno e rimanere affascinati dalle rovine di questa costruzione immerse nel verde.

Quindi, questa splendida cittadina poco conosciuta è la meta perfetta nel cuore dell’Italia. Se poi vogliamo scoprire qualche altro posto meno turistico, ma altrettanto bello, ecco un suggerimento. Soprattutto se amiamo molto i paesaggi e le bellezze naturali non possiamo non visitare l’incredibile Orrido di Nesso.

Approfondimento

Queste 3 città italiane sono forse meno conosciute ma belle, economiche e perfette da visitare in una giornata